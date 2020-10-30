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Глава Конституционного суда Тупицкий поразил внешним видом и "знанием" украинского. Фото и видео

Глава Конституционного суда Тупицкий поразил внешним видом и "знанием" украинского. Фото и видео
14:32 Сегодня Телеграф Фото: Александр Тупицкий (facebook - Тетяна Висоцька)

В пятницу 30 октября, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, во время брифинга отличился "особым знанием" украинского языка. За все время брифинга ему ни разу не удалось выговорить слово "Конституційний" суд, вместо этого он говорил "Кансційний".

Об этом рассказала украинская журналистка Татьяна Высоцкая на своей странице в Фейсбук.

В самом начале брифинга Тупицкий предложил журналистам вместе сфотографироваться. "Зубр какой-то", - отметила она.

Также журналистка поделилась фото главы КСУ с самого мероприятия:

Видео трансляция Брифинга Александра Тупицкого - YouTube:

Пользователи сети отрегировали на это событие по разному, некоторые шутили, но в целом все отреагировали негативно.

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Стоит напомнить, что еще с 2018 года глава КСУ Александр Тупицкий скрывал факт покупки земли в оккупированном Крыму.

А после скандального решения КСУ по борьбе с коррупцией, уже 29 октября его вызвали на допрос в ГБР.

Читайте также в материале "Телеграф": Сколько получает глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий - цифры.

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Все по теме:

Конституционный Суд, Украина, Украинский язык, КСУ, Александр Тупицкий.

Автор:

Телеграф
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