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Названа зарплата главы Конституционного суда, поднявшего скандал в Украине

Названа зарплата главы Конституционного суда, поднявшего скандал в Украине
12:46 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

14 сентября глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий задекларировал заработную плату 216 769 гривен за прошлый месяц, которая должна была стать государственной гарантией независимости решений суда. Тем не менее это не помешало КСУ принять свое скандальное решение по борьбе с коррупцией, которое вызвало бурю возмущений у народа.

Об этом рассказал эксперт по борьбе с коррупцией Глеб Каневский в своем Фейсбуке.

По его информации, годовая зарплата Тупицкого за прошлый год составила 4,45 млн гривен.

В сети этот факт спровоцировал волну обсуждений.

На вопрос пользователя: "а в чем же проблема?", - эксперт объяснил, что проблема в том, что зарплата судей платится с "моих и твоих" налогов, "чтобы этот судья принимал решения по справедливости, а не сносил одним махом антикоррупционную систему органов власти на радость РФ", - подчеркнул Каневский.

 комент

Адвокат Клим Братковский на своей странице в Фейсбук также прокоментировал цифры зарплаты Тупицкого. Он подчеркнул, что эта информация для тех, кто думает, что высокая зарплата препятствует брать "плюшки".

Стоит напомнить, что глава КСУ Александр Тупицкий скрыл в декларации факт покупки земли в оккупированном Крыму. А после скандала с решением КС, уже 29 октября Тупицкого вызвали на допрос в ГБР.

Читайте также в материале "Телеграф": Кто же эти "герои" - названы имена 11 судей, принявших скандальное решение КСУ.

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Все по теме:

Украина, КСУ, Зарплаты, Александр Тупицкий.

Автор:

Телеграф
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