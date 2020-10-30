Названа зарплата главы Конституционного суда, поднявшего скандал в Украине

14 сентября глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий задекларировал заработную плату 216 769 гривен за прошлый месяц, которая должна была стать государственной гарантией независимости решений суда. Тем не менее это не помешало КСУ принять свое скандальное решение по борьбе с коррупцией, которое вызвало бурю возмущений у народа.

Об этом рассказал эксперт по борьбе с коррупцией Глеб Каневский в своем Фейсбуке.

По его информации, годовая зарплата Тупицкого за прошлый год составила 4,45 млн гривен.