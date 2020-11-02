Из-за клинча с Конституционным судом Зеленский срочно побежал на ТВ

2 ноября, из-за скандала с Конституционным судом Украины президент Владимир Зеленский внезапно решил принять участие в спецвыпуске программы Свобода слова на ICTV.

Об этом сообщили в Фейсбуке Офиса Президента Украины.

Начало эфира программы ожидается на 21:10 по Киеву.

Стоит напомнить, что 27 октября Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Это решение вызвало вызвало резонанс среди "патриотов", праворадикалов и еврооптимистов и уже 29 октября, под КСУ прошла акция против скандального решения суда.

Затем 30 октября президент Украины Владимир Зеленский предложил распустить Конституционный суд наперекор нормам Конституции Украины.

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