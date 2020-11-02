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Зеленский потребовал от своих нардепов распустить КСУ: аудиосообщение появилось в сети

Зеленский потребовал от своих нардепов распустить КСУ: аудиосообщение появилось в сети
14:39 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов "Слуги народа" голосовать за законопроект о перезагрузке Конституционного суда и пообещал "жесткую перезагрузку всей системы". Также отметим, что 30 октября Зеленский предложил распустить Конституционный суд наперекор нормам Конституции.

Об этом он сообщил в своем аудиообращении к фракции Слуга народа. Эту запись обнародовал сайт Liga.net.

По словам президента, решения КСУ поставили страну на грань катастрофы. В таком случае есть два варианта: либо страна будет втянута в кровавый хаос, либо же снова как система правил прекратит свое существование, - отметил Зеленский.

Он также призвал нардепов остановить "хаос который создает КСУ за деньги", в ином случае стоит ожидать противостояния на улицах, которое станет "жестким, но справедливым" ответом общества.

Со слов президента, ему удалось "шокировать старую коррупционную политику", но она частично восстановила силы. Он предупредил нардепов, что их будут соблазнять деньгами и привилегиями, "даже некоторые депутаты из нашей фракции, к сожалению". 

По мнению главы государства, для партии настало время показать единство и готовность биться за себя и свою политику. "Мы ведем бой не против Конституционного суда, а за имидж Украины, за ее репутацию, за невозвращение к прошлому", – заявил Зеленский. 

"Попробуем жестко перезагрузить всю систему. Время разговоров закончилось, время уговоров и мягкости. Необходимо принять жесткое решение по КСУ, обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности", – подчеркнул президент. 

"Готовы ли мы поставить на кон смерть страны? А если нет – то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность", – завершил обращение к "Слуге народа" Владимир Зеленский.

Читайте также в материале "Телеграф": Владимир Зеленский прокомментировал демарш судей КСУ.

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Все по теме:

Украина, КСУ, Владимир Зеленский, Слуга народа.

Автор:

Телеграф
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