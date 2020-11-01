"Фамилии чертей вы знаете": Зеленский выдал пост о демарше КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал демарш судей КСУ.

Соответствующее сообщение размещено на Телеграм-канале Зеленского.

"Сегодня на одной чаше весов - уничтожение всего, ради чего боролись на всех наших Майданах. Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше от безнаказанности? Или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили - да, хотим новых отношений", - написал Зеленский.

Он обвинил КСУ, судьи которого "были назначены старой системой и предшественниками", в том, что те стремятся к сохранению "касты неприкасаемых".

По его словам, судьи сидели в засаде до тех пор, пока не начались проверки деклараций чиновников, НАБУ получило право на полноценную оперативно-розыскной работу, а Высший антикоррупционный суд начал работу.

"И вот здесь им всем стало страшно. Очень. И сразу захотелось выйти из всех договоренностей о создании другой, прозрачной реальности. Формальные поводы найдены. И вдруг Суд в ускоренном формате начинает рассматривать и отменять фундаментальные законы", - написал Зеленский.

"На другой чаше весов - полноценная свобода. Полноценные права людей и гарантии справедливости. Полноценное современное государство, где любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы. На другой чаше весов - все мы, граждане свободной страны. Той, которую мы до сих пор пытаемся вырвать у олигархов. Той, где нельзя наглеть, обворовывать, скупать министров и депутатов", - написал он.

Демарш судей Конституционного суда Зеленский назвал "публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против Президента и против страны".

"Потому что только слабый Президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят - на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете", - подытожил Зеленский.

Как сообщалось ранее, Зеленский предложил распустить Конституционный суд вопреки нормам Конституции.

Причиной стало то, что КСУ по обращению нардепов признал неконституционной статью УК, предусматривающую наказание в виде штрафа и тюрьмы для чиновников за ложную информацию в электронных декларациях.