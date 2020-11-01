Скачать
Воскресенье, 01.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Фамилии чертей вы знаете": Зеленский выдал пост о демарше КСУ
"Фамилии чертей вы знаете": Зеленский выдал пост о демарше КСУ
Шмыгаля могут сделать "крайним" за провалы Зеленского: эксперт объяснила, почему это плохая идея
Шмыгаля могут сделать "крайним" за провалы Зеленского: эксперт объяснила, почему это плохая идея
Умерла Галина Филимонова: друг рассказал о последних годах жизни звезды фильма "А зори здесь тихие"
Умерла Галина Филимонова: друг рассказал о последних годах жизни звезды фильма "А зори здесь тихие"
Чисора заработал намного больше Усика, несмотря на поражение
Чисора заработал намного больше Усика, несмотря на поражение

"Фамилии чертей вы знаете": Зеленский выдал пост о демарше КСУ

"Фамилии чертей вы знаете": Зеленский выдал пост о демарше КСУ
17:00 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал демарш судей КСУ. 

Соответствующее сообщение размещено на Телеграм-канале Зеленского. 

"Сегодня на одной чаше весов - уничтожение всего, ради чего боролись на всех наших Майданах. Разве мы не хотим, чтобы чиновники отчитывались перед обществом? Или чтобы они не наглели все больше от безнаказанности? Или чтобы государственный ресурс распределялся справедливо, а не только для избранных олигархов? Мы, общество, уже неоднократно говорили - да, хотим новых отношений", - написал Зеленский. 

Он обвинил КСУ, судьи которого "были назначены старой системой и предшественниками", в том, что те стремятся к сохранению "касты неприкасаемых". 

По его словам, судьи сидели в засаде до тех пор, пока не начались проверки деклараций чиновников, НАБУ получило право на полноценную оперативно-розыскной работу, а Высший антикоррупционный суд начал работу. 

"И вот здесь им всем стало страшно. Очень. И сразу захотелось выйти из всех договоренностей о создании другой, прозрачной реальности. Формальные поводы найдены. И вдруг Суд в ускоренном формате начинает рассматривать и отменять фундаментальные законы", - написал Зеленский.  

"На другой чаше весов - полноценная свобода. Полноценные права людей и гарантии справедливости. Полноценное современное государство, где любой чиновник может и должен декларировать свой доход и отправляться в тюрьму, если его расходы сильно превышают доходы. На другой чаше весов - все мы, граждане свободной страны. Той, которую мы до сих пор пытаемся вырвать у олигархов. Той, где нельзя наглеть, обворовывать, скупать министров и депутатов", - написал он. 

Демарш судей Конституционного суда Зеленский назвал "публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против Президента и против страны". 

"Потому что только слабый Президент и слабое государство - залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят - на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете", - подытожил Зеленский. 

Как сообщалось ранее, Зеленский предложил распустить Конституционный суд вопреки нормам Конституции.

Причиной стало то, что КСУ по обращению нардепов признал неконституционной статью УК, предусматривающую наказание в виде штрафа и тюрьмы для чиновников за ложную информацию в электронных декларациях. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

КСУ, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине запретили рыбалку
02 Известный врач сообщил хорошие новости о коронавирусе и назвал сроки окончания эпидемии в Украине
03 Усик - Чисора: видео боя
04 Что изменилось с 1 ноября 2020 в Украине
05 "Русский мир" во всей красе: в сети показали фото разрухи в Горловке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сезон грибов в самом разгаре: что делать в случае отравления
Сезон грибов в самом разгаре: что делать в случае отравления
Украину зальет дождями: синоптики рассказали, какой будет погода в начале ноября
Украину зальет дождями: синоптики рассказали, какой будет погода в начале ноября
В &quot;Лиге смеха&quot; показали &quot;адскую&quot; пародию на Дмитрия Гордона (видео)
В "Лиге смеха" показали "адскую" пародию на Дмитрия Гордона (видео)
&quot;Танці з зірками&quot;: в сети показали, как проходит тренировка Фреймут и Дикусара (Видео)
"Танці з зірками": в сети показали, как проходит тренировка Фреймут и Дикусара (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь