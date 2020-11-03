Зеленский о законопроекте Разумкова по КСУ: Разделением вопроса проблему не решить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попытки народных депутатов найти альтернативное решение проблем, возникших после резонансных решений КСУ по антикоррупционному законодательству не дадут результатов.

Таким образом он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале законопроект, предложенный спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Впрочем, он признал, что пока не читал соответствующий документ.

"Я не знаю, не видел деталей, но я согласен с тем, что как бы не хотели те или иные депутаты Верховной Рады разделять эти вопросы, у них не выйдет решить этот сложный вопрос, эту проблему", - заявил Зеленский.

По его мнению, это происходит, потому что "много людей, много мнений, но ответственность одна, и все боятся ответственности", а это "за полтора года впервые, когда нужно отвечать".

Зеленский заявил, что из-за этого и обратился к нардепам фракции "Слуга народа", добавив, что говорил и представителями других фракций парламента.

Как сообщалось ранее, 27 октября КСУ решил отменить уголовную ответственность за недостоверное декларирование, чем вызвал общественный резонанс.

Уже 30 октября Зеленский подал законопроект, которым предусмотрен роспуск КСУ. Впрочем в самой фракции "Слуги народа" это решение не вызвало явного одобрения. Так нардеп Ирина Верещук усомнилась в том, что законопроект Зеленского попадет на голосование в Раду, а нардеп Александр Качура и вовсе заявил, что откажется голосовать за него, даже если его "исключат из фракции и распустят парламент".