Верещук о решении кризиса с КСУ: Законопроект Зеленского на голосование в Раду не попадет

Народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук не считает, что законопроект Владимира Зеленского о роспуске КСУ дойдет до голосования в Раде.

Такое мнение она высказала в комментарии LB.ua.

"То, что я могу спрогнозировать - законопроект в зал не попадет для голосования именно президентский. Потому что не вижу там количества голосов, мне кажется, что там их нет 226 и абсолютно очевидно, что это точно не тот путь, который стоит избрать нам, ища конституционную правовую плоскость", - сказала Верещук.

Она отметила, что фракция сошлась во мнении, что КСУ теряет общественную легитимность и без политической оценки судьи не останутся.

Также она сообщила, что законопроект Разумкова и других нардепов могут одобрить уже 4 ноября.

"У нас нет крайней необходимости, чтобы выходить и ломать Конституцию, чтобы каждое решение ухудшало ситуацию... Восстанавливаемся в прежнее состояние, берем два месяца, чтобы внести изменения соответствующие, которые нужно, делаем политическое заявление, решаем вопрос о наших представителях (судьях)", - добавила она.

Верещук не исключает вариант с отменой указа о назначении главой КС Александра Тупицкого и возвращение на должность Станислава Шевчука.

В свою очередь нардеп Александр Качура заявил, что не станет голосовать за президентский законопроект, даже если его исключат из фракции и распустят парламент.

В своем комментарии Цензор.НЕТ, Качура заявил, что хоть и поддерживает президента в желании решить кризис с КСУ, но вариант Зеленского ему кажется ведущим к еще большей дестабилизации.

"И я, и многие депутаты нашей фракции, которые имеют юридическое образование, будем голосовать за законопроект, предложенный председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Это не идеальный, но компромиссный вариант. Также мы поставим на голосование обращение к судьям КС добровольно сложить полномочия в связи с утратой доверия со стороны украинского народа", - сказал он.

Напомним, Зеленский потребовал от нардепов "Слуги народа" голосовать за роспуск КСУ.

Однако, по данным журналистов, у "Слуг" нет общего решения относительно КСУ, так как мнения Зеленского и Разумкова разошлись.