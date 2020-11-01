В статье для FT Зеленский написал о российских марионетках, которые стоят за скандальным решением КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ответственных за скандальные решения КСУ и другими атаками на антикоррупционную реформу.

Как говорится в его статье для Financial Times, вышедшей 1 ноября, за атаками на демократические институты Украины стоят "российские марионетки и олигархи".

Зеленский заявил, что удар по антикоррупционным институтам является попыткой разрушить важные достижения, произошедшие после Революции достоинства благодаря украинскому гражданскому обществу и поддержке международных партнеров.

"Эти решения являются частью систематических усилий, направленных на то, чтобы подорвать верховенство права, откатить назад прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, ослабить наше общество и экономику, и остановить евроатлантическую интеграцию Украины", - написал Зеленский, отметив, что до этого решения КСУ были и другие, относительно НАБУ и его руководителей.

Он предупреждает, что в КСУ ожидают рассмотрения другие представления поданные "пророссийскими депутатами и другими, которых поддерживают олигархи". Они касаются банковской системы и ВАКС.

Зеленский отметил, что Конституционный суд может "цинично" разрушить жизненно важные реформы.

"Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских марионеток и некоторые влиятельные украинские олигархи, которые чувствуют угрозу от работы наших антикоррупционных институтов. Они - против интеграции в ЕС и НАТО, против сотрудничества Украины с МВФ и правового общества, от которого выигрывает 99%, а не 1%", - отметил президент, добавив, что не позволит "темным силам" достичь успехов в попытках провести "контрреволюцию".

Он также указал, что глава КСУ находится под подозрением из-за имущества в оккупированном Крыму, которое к тому же не было задекларировано.

Зеленский отмечает, что эти судьи должны быть заменены "независимыми, уважаемыми юристами", а также объявил о начале расследования против людей, действовавших в интересах "хорошо известных влиятельных финансовых групп и внешних сил" для разрушения органов борьбы с коррупцией.

Также Зеленский написал, что поручил Кабмину разработать новую программу реформы судебной ветви власти, с помощью которой получится очистить суды.

Завершил статью Зеленский призывом к объединению реформаторских сил украинского политического и гражданского сообществ, а иностранных партнеров призвал продолжать оказывать Украине поддержку.

Как сообщалось ранее, Зеленский прокомментировал демарш судей КСУ, назвав его "публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против Президента и против страны".

27 октября, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, чем вызвал резонанс в обществе. Активисты устроили демонстрацию перед зданием суда, а Зеленский подал законопроект о роспуске суда.

Впрочем, руководители демократических институтов Совета Европы обратились к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с призывом не принимать его, так как тот противоречит Конституции Украины.