Скачать
Воскресенье, 01.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Фамилии чертей вы знаете": Зеленский выдал пост о демарше КСУ
"Фамилии чертей вы знаете": Зеленский выдал пост о демарше КСУ
В статье для FT Зеленский написал о российских марионетках, которые стоят за скандальным решением КСУ
В статье для FT Зеленский написал о российских марионетках, которые стоят за скандальным решением КСУ
Как уберечься от COVID-19: Тина Кароль поделилась своими лайфхаками
Как уберечься от COVID-19: Тина Кароль поделилась своими лайфхаками
Так забивает только Ибрагимович: обзор матча Удинезе - Милан (видео)
Так забивает только Ибрагимович: обзор матча Удинезе - Милан (видео)

В статье для FT Зеленский написал о российских марионетках, которые стоят за скандальным решением КСУ

В статье для FT Зеленский написал о российских марионетках, которые стоят за скандальным решением КСУ
Обновлено 20:26 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ответственных за скандальные решения КСУ и другими атаками на антикоррупционную реформу. 

Как говорится в его статье для Financial Times, вышедшей 1 ноября, за атаками на демократические институты Украины стоят "российские марионетки и олигархи". 

 Зеленский заявил, что удар по антикоррупционным институтам является попыткой разрушить важные достижения, произошедшие после Революции достоинства благодаря украинскому гражданскому обществу и поддержке международных партнеров. 

"Эти решения являются частью систематических усилий, направленных на то, чтобы подорвать верховенство права, откатить назад прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, ослабить наше общество и экономику, и остановить евроатлантическую интеграцию Украины", - написал Зеленский, отметив, что до этого решения КСУ были и другие, относительно НАБУ и его руководителей. 

Он предупреждает, что в КСУ ожидают рассмотрения другие представления поданные "пророссийскими депутатами и другими, которых поддерживают олигархи". Они касаются банковской системы и ВАКС.

Зеленский отметил, что Конституционный суд может "цинично" разрушить жизненно важные реформы. 

"Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция российских марионеток и некоторые влиятельные украинские олигархи, которые чувствуют угрозу от работы наших антикоррупционных институтов. Они - против интеграции в ЕС и НАТО, против сотрудничества Украины с МВФ и правового общества, от которого выигрывает 99%, а не 1%", - отметил президент, добавив, что не позволит "темным силам" достичь успехов в попытках провести "контрреволюцию". 

Он также указал, что глава КСУ находится под подозрением из-за имущества в оккупированном Крыму, которое к тому же не было задекларировано. 

Зеленский отмечает, что эти судьи должны быть заменены "независимыми, уважаемыми юристами", а также объявил о начале расследования против людей, действовавших в интересах "хорошо известных влиятельных финансовых групп и внешних сил" для разрушения органов борьбы с коррупцией. 

Также Зеленский написал, что поручил Кабмину разработать новую программу реформы судебной ветви власти, с помощью которой получится очистить суды. 

Завершил статью Зеленский призывом к объединению реформаторских сил украинского политического и гражданского сообществ, а иностранных партнеров призвал продолжать оказывать Украине поддержку. 

Как сообщалось ранее, Зеленский прокомментировал демарш судей КСУ, назвав его "публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов против Президента и против страны".  

27 октября, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, чем вызвал резонанс в обществе. Активисты устроили демонстрацию перед зданием суда, а Зеленский подал законопроект о роспуске суда

Впрочем, руководители демократических институтов Совета Европы обратились к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с призывом не принимать его, так как тот противоречит Конституции Украины. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

КСУ, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине запретили рыбалку
02 Известный врач сообщил хорошие новости о коронавирусе и назвал сроки окончания эпидемии в Украине
03 Усик - Чисора: видео боя
04 Что изменилось с 1 ноября 2020 в Украине
05 "Русский мир" во всей красе: в сети показали фото разрухи в Горловке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сезон грибов в самом разгаре: что делать в случае отравления
Сезон грибов в самом разгаре: что делать в случае отравления
&quot;Делятся на омоновцев и людей&quot;: сеть поразило фото детской игры в Беларуси
"Делятся на омоновцев и людей": сеть поразило фото детской игры в Беларуси
В &quot;Лиге смеха&quot; показали &quot;адскую&quot; пародию на Дмитрия Гордона (видео)
В "Лиге смеха" показали "адскую" пародию на Дмитрия Гордона (видео)
&quot;Танці з зірками&quot;: в сети показали, как проходит тренировка Фреймут и Дикусара (Видео)
"Танці з зірками": в сети показали, как проходит тренировка Фреймут и Дикусара (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь