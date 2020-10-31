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В Совете Европы раскритиковали законопроект Зеленского о преодолении конституционного кризиса

В Совете Европы раскритиковали законопроект Зеленского о преодолении конституционного кризиса
Обновлено 20:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Руководители GRECO и Венецианской комиссии, антикоррупционного и правового институтов Совета Европы, отреагировали на законопроект президента Украины Владимира Зеленского о преодолении конституционного кризиса, призвав Верховную Раду не принимать его.  

Об этом сказано в письме руководителя Венецианской комиссии Джанни Букиккио и GRECO Мартина Мрчели 

Согласно письму, адресованному спикеру Рады Дмитрию Разумкову, Совет Европы видит наличие конституционного кризиса в Украине, соглашаясь с необходимостью борьбы с коррупцией в судебной системе, но просят найти другие способы выхода из него, не прибегая к остановке полномочий судей КСУ. 

 В Совете Европы настаивают на важности сохранения общественного доверия к КСУ, как хранителя Основного закона и арбитра разделения властей.

"Доверие не означает отсутствие независимости. Напротив, Конституционный Суд может пользоваться доверием других государственных институтов и общественности только в том случае, если он действительно независимый", — отмечается в письме.

Организации подчеркнули, что поспешное решение об отставке судей КСУ может иметь неблагоприятные, глубокие и долгосрочные последствия для Украины.

"Мы призываем вас изучить альтернативные способы обеспечения того, чтобы борьба с коррупцией в соответствии с международными стандартами оставалась приоритетом для вашей страны", - сказано в сообщении. 

Как сообщалось, во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, что вызвало общественный резонанс.

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Верховная Рада, ЕС, КСУ, Совет Европы.

Автор:

Телеграф
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