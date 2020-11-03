Возле здания КСУ заметили силовиков (фото)

Сегодня, 3 ноября, Конституционный суд продолжит рассмотрение конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.
В частности, КСУ может признать закон о функционировании украинского языка как государственного неконституционным.
Об этом сообщили на сайте КСУ.
Конституционное представление о проверке языкового закона в КСУ направил в апреле 2019 года 51 нардеп, преимущественно из фракции Оппозиционный блок. Депутаты просили КСУ признать закон о языке неконституционным.
Второй вопрос в повестке КСУ на сегодня – представление 142 нардепов фракции Слуга народа об официальном толковании положения преамбулы Конституции о достойных условиях жизни: какие условия жизни следует считать достойными и каковы их показатели.
Третий пункт повестки – вопрос об открытии производства по конституционному представлению 47 нардепов, преимущественно из фракции ОПЗЖ, о признании неконституционными положений Уголовного кодекса о спецконфискации.
Пользователи сети сообщают, что у здания Конституционного суда Украины (КСУ) с утра появился автобус с силовиками, а также спецавто полиции.
Напомним, 27 октября 2020-го КСУ по обращению 47 депутатов, большинство которых из фракции ОПЗЖ, отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Агентство на сутки закрывало реестр э-деклараций.
29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ. Оппозиционные партии резко раскритиковали проект закона. Глава КСУ Тупицкий заявил, что законопроект имеет признаки конституционного переворота.
2 ноября президент призвал судей КСУ добровольно подать в отставку.