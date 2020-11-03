Возле здания КСУ заметили силовиков (фото)

Сегодня, 3 ноября, Конституционный суд продолжит рассмотрение конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.

В частности, КСУ может признать закон о функционировании украинского языка как государственного неконституционным.

Об этом сообщили на сайте КСУ.

Конституционное представление о проверке языкового закона в КСУ направил в апреле 2019 года 51 нардеп, преимущественно из фракции Оппозиционный блок. Депутаты просили КСУ признать закон о языке неконституционным.

Второй вопрос в повестке КСУ на сегодня – представление 142 нардепов фракции Слуга народа об официальном толковании положения преамбулы Конституции о достойных условиях жизни: какие условия жизни следует считать достойными и каковы их показатели.

Третий пункт повестки – вопрос об открытии производства по конституционному представлению 47 нардепов, преимущественно из фракции ОПЗЖ, о признании неконституционными положений Уголовного кодекса о спецконфискации.

Пользователи сети сообщают, что у здания Конституционного суда Украины (КСУ) с утра появился автобус с силовиками, а также спецавто полиции.