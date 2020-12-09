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Чем закончилась схватка Зеленского и КСУ и кто вышел из нее победителем

Чем закончилась схватка Зеленского и КСУ и кто вышел из нее победителем
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков призывает президента Украины Владимира Зеленского ветировать новый законопроект о е-декларировании, который недавно приняла Верховная Рада

Он критикует документ, восстанавливающий уголовную ответственность за умышленное декларирование недостоверных сведений и умышленное непредставление декларации, но не предусматривающий лишения свободы за такие действия. Почему парламент принял именно это вариант? Можно ли сказать, что Зеленский фактически проиграл в схватке с КСУ? Своим мнением с «Телеграфом» поделился политтехнолог Олег Постернак.

«Я бы не сказал, что какая-либо из сторон - Офис президента или Конституционный Суд проиграли в конфликте. Но отмечу, что изначально президент Зеленский слишком круто завернул, усилив напряжение и ступив на неправовой путь решения, – отмечает эксперт. – Имею ввиду его проект закона о переформатировании Конституционного Суда. Это вызвало шквал критики в юридической среде, хоть и были аплодисменты среди так называемых "общественных активистов", кои именуют себя защитниками антикоррупционного законодательства и учреждений, однако фактически выступают иностранными агентами и "подтанцовкой" некоторых западных структур».

Олег Постернак

Олег Постернак напоминает, что также президент внес свой проект закона о восстановлении уголовной ответственности за внесение неправдивых данных в электронные декларации, которая предусматривала лишение свободы.

«Это позволило ему выглядеть в глазах Запада активным сторонником антикоррупционной политики и приверженцем всех отмененных КСУ норм, – считает политтехнолог. – Но Рада, всё-таки, приняла компромиссный законопроект, предусматривающий "мягкое наказание" за упомянутые действия».

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По мнению эксперта, чисто с правовой точки зрения всё было сделано правильно.

«Нельзя так грубо и нагло игнорировать решение Конституционного Суда, как бы оно не возмущало глашатаев антикоррупционных реформ. Оно вступило в силу, обжалованию не подлежит - и его нужно выполнять, – подчеркивает Олег Постернак. – Поэтому фракции Рады приняли взвешенную и разумную позицию - изменить законодательство так, чтобы и уголовную ответственность вернуть, и прямо не пойти вразрез с решением КСУ, По-сути, Рада своим решением преподнесла отличный пример правового решения конфликта, где принципы государственного суверенитета, верховенства права и уважение к институциям и ветвям власти - не пустой звук. Ну и президент в сухом остатке не проиграл, сохранив перед Западом соответствующую репутацию - и приобрел дополнительную поддержку».

Напомним, что бывший руководитель Луганской ОВГА и экс-заместитель главы МинВОТ Георгий Тука на своем опыте рассказал о недостатках реестра электронных деклараций, которые в итоге могли привести к скандалу в Конституционным судом в Украине.

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Все по теме:

Верховная Рада, Конституционный Суд, КСУ, Владимир Зеленский, Е-декларирование, Олег Постернак.

Автор:

Телеграф
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