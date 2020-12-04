Скачать
Пятница, 04.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Друзья Путина затеяли войну против Майи Санду в Молдове: чем это закончится
Друзья Путина затеяли войну против Майи Санду в Молдове: чем это закончится
Лишил девственности прямо в машине: в деле фотографа Ктиторчука всплыл новый эпизод - жертвой якобы была 12-летняя девочка
Лишил девственности прямо в машине: в деле фотографа Ктиторчука всплыл новый эпизод - жертвой якобы была 12-летняя девочка
Купил место за 300 баксов: участник "Холостячки" поделился неожиданным видео
Купил место за 300 баксов: участник "Холостячки" поделился неожиданным видео
НАБУ взяло в оборот Гройсмана по делу "Укрбуда": появились важные детали
НАБУ взяло в оборот Гройсмана по делу "Укрбуда": появились важные детали

Нардепы вернули наказание для чиновников за ложь в декларациях

Нардепы вернули наказание для чиновников за ложь в декларациях
13:09 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Верховная Рада приняла компромиссный законопроект, которым восстанавливается ответственность за декларирование недостоверной информации.

За документ №4460-д проголосовали 289 народных депутатов.

Стоит напомнить, что ранее 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Следовательно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК. Данное решение дало начало конституционному кризису в Украине. В то же время 27 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду свой законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Украина, КСУ, НАПК.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ветеран АТО бросил вызов нардепу Третьяковой: история получила неожиданный поворот
02 Нужен неожиданный ход: в России рассказали, на каких условиях Путин согласится отдать Донбасс
03 Доктор Комаровский объяснил, почему нужно спать на животе при коронавирусе и поделился лайфхаком
04 Соратнику убитого главаря «ДНР» Захарченко отказали в российском гражданстве: в сети указали на двуличие Кремля
05 Введение в храм Пресвятой Богородицы: как провести этот день и что нельзя делать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Потеплеет, а потом похолодает: синтоптик озвучила прогноз погоды на выходные
Потеплеет, а потом похолодает: синтоптик озвучила прогноз погоды на выходные
Карабахский сценарий для Донбасса: в Украине указали на подводные камни
Карабахский сценарий для Донбасса: в Украине указали на подводные камни
Мать продала сына за 600 гривен: детали ЧП в Запорожье
Мать продала сына за 600 гривен: детали ЧП в Запорожье
Интересные идеи, что подарить парню на Новый год 2021
Интересные идеи, что подарить парню на Новый год 2021
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь