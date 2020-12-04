Нардепы вернули наказание для чиновников за ложь в декларациях

Верховная Рада приняла компромиссный законопроект, которым восстанавливается ответственность за декларирование недостоверной информации.

За документ №4460-д проголосовали 289 народных депутатов.

Стоит напомнить, что ранее 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Следовательно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК. Данное решение дало начало конституционному кризису в Украине. В то же время 27 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду свой законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.