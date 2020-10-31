Там бардак: Тука указал на важные моменты с решением КСУ и реестром е-деклараций

Бывший руководитель Луганской ОВГА и экс-заместитель главы МинВОТ Георгий Тука рассказал о своем опыте знакомства с реестром электронных деклараций.

"Я отлично помню, как, в самом начале, не работал реестр, как чиновники не могли предоставить собственные декларации... Дошло к тому, что ко мне в кабинет приходил сотрудник IT-подразделения НАПК, чтобы выяснить причину того, почему именно у меня не получается отправить подготовленную декларацию. Так, как сожалению, ничего и не выяснил. Извините, но такое я вижу впервые", - написал Тука в Фейсбук.

Он отметил, что за эти годы дважды проходил полную проверку деклараций.

"В первый раз нашли несоответствие в размере 10 грн и 26 коп. Сейчас продолжается полная проверка за 2019 год. И в этот раз в моей декларации оказались отсутствующими данные о недвижимости. От слова "совсем". Причина? Не знаю: может я ошибся, может система декларирования опять дала сбой", - написал он.

Тука говорит, что несмотря на то, что все время декларировал квартиру и участок, которые имеются у него еще с советских времен, но в декларации за 2019 год эти данные отсутствуют.

"Значит, формально, сотрудники НАПК имеют право "предпринять меры". Сейчас это простая объяснительная записка. Но при желании это можно трактовать и как "умышленное недекларирование", - отметил Тука.

Он также напомнил, что президент Владимир Зеленский недавно не задекларировал 5 млн в облигациях и прибыли от них.

"Забыл или умышленно это сделал? Каким образом можно доказать "умышленность" такого поступка? О чрезвычайно низком качестве законов, направленных на борьбу с коррупцией, я слышу еще со времен их принятия! Так, скажите мне, пожалуйста, почему до сих пор остаются такие пробелы? Почему их наличие так отчаянно защищают те, кого называют "антикоррупционер"?", - спросил Тука.

Также он коснулся и полномочий сотрудников НАПК.

"После последних изменений в законодательстве, НАПК получило ряд дополнительных полномочий. В частности - проводить собственное расследование. КСУ в своем решении отмечает, что таких функций в НАПК иметь не должно. И в этом решении я тоже не вижу никакого "наступления на антикоррупционные органы". Просто, по логике КСУ, НАПК, найдя какие-то разногласия или несоответствия в делкарации, должен не самостоятельно проводить расследования, а передать материалы в "следственные органы" ( в ГБР, либо в СБУ, или НАБУ). Вот и все", - пишет Тука.

"Именно поэтому я имею стойкое ощущение, что, пользуясь несостоятельность действующего законодательства, кукловоды Зеленского искусственно создают тот шум, который они называют "конституционным кризисом", - считает Тука.

Тем не менее, он считает, что если кризис и имеется, то в системе судопроизводства. В частности он указывает на "абсолютно нелогичную" норму, которая заключается в том, что изменения в Конституции должен оценивать тот же КСУ.

"То есть, изменения в жизнедеятельности КСУ должен оценивать сам КСУ. Этот правовой парадокс действительно требует решения. Но, он никоим образом не касается борьбы с коррупцией и, тем более, не требует роспуска самого КСУ", - подытожил Тука.

Как сообщалось ранее, НАПК готовилось вручить протоколы о конфликте интересов трем судьям Конституционного суда.