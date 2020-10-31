Стало известно о конфликте интересов у еще одного судьи КСУ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции готовилось вручить протоколы о конфликте интересов трем судьям Конституционного суда.

Речь идет об Ирине Завгородней, Владимире Мойсике и Игоре Следенко.

Напомним, что ещё один судья КСУ, Александр Тупицкий скрыл в декларации, что купил землю в оккупированном Крыму.

Как настаивает Слиденко, представители НАПК составили на него админпротоколы из-за того, что он опоздал с декларированием зарплаты в связи с тем, что был за границей, - сообщает Укринформ.

27 октября Конституционный суд отменил ст. 366−1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточный доступ к реестру деклараций и мониторинг образа жизни.

В НАПК заявили, что судьи приняли решение в собственных интересах.

По данным антикоррупционного ведомства, двое членов КСУ внесли в свои декларации недостоверные данные, и теперь, вероятно, пытаются избежать ответственности.