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Стало известно о конфликте интересов у еще одного судьи КСУ

Стало известно о конфликте интересов у еще одного судьи КСУ
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции готовилось вручить протоколы о конфликте интересов трем судьям Конституционного суда.

Речь идет об Ирине Завгородней, Владимире Мойсике и Игоре Следенко.

Напомним, что ещё один судья КСУ, Александр Тупицкий скрыл в декларации, что купил землю в оккупированном Крыму.

Как настаивает Слиденко, представители НАПК составили на него админпротоколы из-за того, что он опоздал с декларированием зарплаты в связи с тем, что был за границей, - сообщает Укринформ.

27 октября Конституционный суд отменил ст. 366−1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточный доступ к реестру деклараций и мониторинг образа жизни.

В НАПК заявили, что судьи приняли решение в собственных интересах.

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По данным антикоррупционного ведомства, двое членов КСУ внесли в свои декларации недостоверные данные, и теперь, вероятно, пытаются избежать ответственности.

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КСУ, Игорь Слиденко, НАПК, Александр Тупицкий.

Автор:

Телеграф
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