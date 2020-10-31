Обстановку в Украине на Хэллоуин высмеивают в шутках и мемах

Уже в ночь на воскресенье, 1 ноября, поклонники Хэллоуина будут отмечать этот мистический праздник.

Президент Владимир Зеленский пугает Конституционный суд роспуском, судьи КС пугают всех конституционным переворотом, Рада пугает отсутствием голосов за инициативы Зеленского, ЕС пугает отзывом безвиза и лишением льготного кредитования, в Украине установлены жуткие антирекорды коронавирусной инфекции.

Все эти темы стали поводом для забавных шуток в соцсетях.

Маричка Крыштопа: "Готовимся к завтрашнему празднику. В этом году с отвратительным и драным костюмом все понятно".

Координатор dtp.kiev.ua Влад Антонов:

Журналистка Олеся Яхно о политическом Хэллоуине:

Канал "В сухом остатке" подвел итог прошедшей недели:

Владимир Писаренко: "Хеллоувин по-киевски. Страшно?".

Блогер Назар Приходько запостил смешной мем:

Волонтер Мирослав Гай:

Блогер Антон Ходза: "Господин судья, покажите на этой кукле, как и где вас унижало НАЗК".