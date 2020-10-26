Провал партии Зеленского на выборах в Украине встретили волной шуток и мемов

О поражении партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на местных выборах уже складывают в сети шутки и мемы.
Антон Ходза на своей странице в Facebook поделился смешным видео под названием "Команда Зе на местных".
Миха Чаплыга запостил интересный мем.
Влад Росс выложил "острый" мем.
Назар Приходько высказался о Дубинском и его роли в проигрыше в Киевраде СН.
Тарас Брезовец: "Аббревиатура слуг народа (СН) теперь расшифровывается как «"спасение невозможно"".
Новостной канал "Баба и кот"
Алексей Голубицкий
Анатолий Шарий
Напомним, вчера 25 октября в Украине состоялись местные выборы. Главный редактор "Телеграф" проанализировал итоги.