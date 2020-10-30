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Голубое полнолуние на Хэллоуин: запреты и главные ритуалы этого дня

Голубое полнолуние на Хэллоуин: запреты и главные ритуалы этого дня
Обновлено 18:10 Сегодня Телеграф Фото: twitter

На Хэллоуин в 2020 году ожидается самое необычное полнолуние, а именно Голубая Луна. Так называют довольно редкое явление (происходит один раз в почти три года) - второе полнолуние в один календарный месяц.

Название "Голубая Луна" вовсе не означает, что спутник Земли окрасится в синий цвет. Такое имя небесное явление получило благодаря английской поговорке "Once in a Blue Moon" - "однажды при голубой луне".

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Полнолуние на Хэллоуин еще более редкое явление. В следующий раз его можно ждать только в 2039, 2058, 2077 и 2096 годах. Последнее такое совпадение было в 1944 году.

Астрологи советуют не упустить свой шанс осуществить определенные эзотерические манипуляции в этот период. Ведь обычно в году 12 полнолуний, а в 2020 году их будет 13. В эти мистические сутки нужно провести действия, которые помогут собственной трансформации.

В этот день стоит понять, что вы готовы оставить в прошлом, забыть, что мешает двигаться дальше к намеченной цели. Для этого вам может помочь один простой в исполнении ритуал. Возьмите бумагу и запишите все те обиды, которые тяготили вашу душу последние годы, месяцы. Стоит выплеснуть на листок весь тот негатив, отравляющий вас и ваши мысли. Дальше просто сожгите эти бумажки с надеждой на будущее.

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Участвовать в массовых мероприятиях и ссорится крайне опасно. Лучше проведите это время с семьей в тишине и уюте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как жуткий праздник Хэллоуин принято отмечать в США и Украине.

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Все по теме:

Луна, Полнолуние, Хэллоуин.

Автор:

Телеграф
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