Топ-5 блюд из тыквы в Хэллоуину: рецепты и секреты приготовления

Хэллоуин уже на носу, и хоть в нашей стране его отмечают не столь масштабно, как в США, но у этого праздника есть свои фанаты. Традиционным символом Хэллоуина является тыква. Ее часто используют как украшение, но также тыква может стать очень вкусным ингредиентом множества блюд.

"Телеграф" приготовил пятерку блюд из тыквы, которые точно вас удивят.

1. Пшенная каша с тыквой

Фото: childrens-menu.livejournal.com

Ингредиенты:

150 г пшена

300 г тыквы

400 мл молока или воды

щепотка соли

50 г сливочного масла

Приготовление:

Пшено промыть под проточной водой. Тыкву очистить и нарезать небольшими кубиками. Залить пшено молоком или водой и довести до кипения. Затем добавить тыкву и щепотку соли. Варить на умеренном огне 20-25 минут.

Готовой каше дать настояться минут 5-10. Перед подачей добавить сливочное масло.

2. Суп-пюре из тыквы

Фото: instagram.com/yanazharienova

Ингредиенты:

500 г очищенной тыквы

100 г сливочного масла

250 мл бульона

100 мл сливок

1 луковица

3 зубчика чеснока

20 г петрушки

0,5 ч.л. сахара

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

В кастрюлю с толстым дном выложить масло, мелко нарезанный лук и выдавленный чеснок. Жарить 3-4 минуты.

Тыкву нарезать маленькими кубиками и добавить в кастрюлю. Жарить до тех пор, пока она не станет мягкой, время от времени помешивая.

Добавить бульон, нарезанную петрушку, соль, перец и сахар. Варить еще 10 минут.

Добавить сливки и еще проварить 2-3 минуты.

Все взбить блендером и можно пробовать!

3. Запеканка с тыквой



Фото: woman365.ru

Ингредиенты:

200 г тыквы

400 г сыра (творога)

50 г манной крупы

30 г ванильного сахара

4 яйца

50 г молока

Приготовление:

Тыкву нарезать кусочками и запечь в духовке или микроволновой печи. Манку, сыр, сахар, запеченную тыкву и ванильный сахар взбить блендером до однородности. Добавить яйца и молоко.

Должна получиться немного жидковатая масса.

Форму для выпекания смазать сливочным маслом и вылить туда полученную массу.

Выпекать 50-60 минут при 180 градусах.

4. Тыквенные маффины



Фото: panfairy.livejournal.com

Ингредиенты:

200 г - тыквенного пюре

150 г - муки

50 г - сливочного масла

90 г - сахара

2 яйца

50 мл - теплого молока

1,5 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. ванильного сахара

Цедра одного апельсина (мелко натертая)

Щепотка соли

Щепотка молотой корицы

Приготовление:

Сливочное масло комнатной температуры взбить блендером с сахаром. Продолжая взбивать добавить яйца. Затем добавить тыквенное пюре и молоко. Хорошо перемешать.

Просеять муку с разрыхлителем, добавить соль, молотую корицу и цедру апельсина. Перемешать до однородности и разлить смесь в формочки.

Выпекать 30 минут при 180 градусах.

5. Тушеная тыква в сметане



Фото: lemurov.net

Ингредиенты:

350 г очищенной тыквы

40 г зелени

150 г сметаны

3 зубчика чеснока

Масло для жарки

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Тыкву очистить и нарезать кубиками по 3-4 см и обжарить на масле до появления румянной корочки. Зелень мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс или натереть на терку.

Смешать сметану, зелень, чеснок, соль и перец. Хорошо перемешать и вылить на сковородку к тыкве. Перемешать и тушить на умеренном огне под крышкой 15-20 минут, время от времени помешивая.

Как только тыква станет мягкой - блюдо готово. Приятного аппетита!

Напомним, Хэллоуин отмечают 31 октября.