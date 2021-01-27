"На Банковой сейчас все в ступоре". Названо условие, при котором власть Зеленского начнет разваливаться

Падение рейтинга партии "Слуга народа" – катастрофическое, но вполне ожидаемое. От завала президентскую команду отделяет лишь рейтинг самого Владимира Зеленского, который вскоре может опуститься ниже психологического барьера. Так политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий прокомментировал "Телеграфу" результаты опроса КМИС, согласно которому в партийном рейтинги "слуги" опустились на четвертую позицию (11,2%), пропустив вперед "ОПЗЖ" (20,7%), "Европейскую солидарность" (15,3%) и "Батькивщину" (12,6%).

"У нас всегда есть категория людей которые голосуют за власть. Это примерно 10-15%. Но если мы видим такое проседание рейтингов, это значит, что люди не чувствуют, что власть – это власть. И их можно понять, – рассуждает политтехнолог. – Мы видим слабость, разобщенность, отсутствие каких-либо стратегий в Офисе президента, в правительстве, в условном монобольшинстве".

По мнению Голобуцкого, в Украине всегда наблюдалось несоответствие того, что кандидаты обещали на выборах, тому, что потом делали. Но в "Слуге народа" в этой модели поведения переплюнули всех, считает наш собеседник.

"Они не просто не выполняли обещания, а делали многое с точностью наоборот. Это отшатнуло от них многих. Ассоциация "новое-хорошее" перестала работать. Причем "Слуга народа" даже не стала обычной политпартией. В ней нет стержня, идеологии, стратегии. И это пугает людей не меньше, чем не выполненные обещания», – говорит эксперт.

В качестве примера отсутствия стратегий Алексей Голобуцкий приводит локдаун, введение которого порождает тотальное непонимание в обществе.

"Те, кто выступал за локдаун, не понимают, почему у нас была лишь его имитация. Те, кто не поддерживал карантинные ужесточения – не понимают, почему делают то же самое, что раньше, но не могут, к примеру, сходить в ресторан или заняться спортом. В итоге центральная власть ни в одну аудиторию не попала. И так и не сумела обосновать даты, причины локдауна, – рассказывает политтехнолог. – Та же ситуация с тарифами. И уже с вакцинацией, которая также провалена. Мы видим полное отсутствие прогнозирования тех или иных действий. Или непонимание того, чем это грозит, что меня еще больше пугает как специалиста».

Комментируя объективность или необъективность приведенных данных (в Сети активно обсуждается, что опрос могла заказать под себя ОПЗЖ, заплатив приличную сумму), Алексей Голобуцкий подчеркнул, что КМИС – уважаемая структура.

"Важно понимать, что "Слуга народа" действительно стремительно теряет. Но есть и человеческий фактор. К примеру, понимая непрестижность поддержки "слуг", даже те, кто поддерживает их, могли постесняться об этом сказать во время опроса, – поясняет политтехнолог. – Что касается ОПЗЖ, то неверно называть их первое место взлетом. Они же не прибавили в два-три раза. Медленно набирают, в том числе отбирая юго-восточный электорат у "Слуги народа". К тому же, на ОПЗЖ работает медиаимперия".

По словам Голобуцкого, учитывая, что РФ теряет интерес к инициативам команды Медведчука, ОПЗЖ важно было что-то показать.

"Так что, если заказчик где-то рядом с ОПЗЖ, то логика понятна. Надо продемонстрировать результат. И показать, что они – лидирующая, популярная партия. Но я не верю, что они могут взять, к примеру, 30%. Когда начнется избирательная кампания, начнутся реальные конфронтации. Обострится межвидовая борьба между Левочкиным-Бойко и Медведчуком. Левочкину надоело быть оппозиционером, он хочет вмонтироваться во власть. Есть вероятность, что ОПЗЖ потом расколется на две колоны".

Алексей Голобуцкий, допускает, что реакцией Офиса президента на опрос КМИС может быть другая социология, с лучшими результатами для СН.

"Но на Банковой сейчас все в ступоре. Там решаются не стратегические, а тактические вопросы выживания всей властной машины. Ермак, Тимошенко, Баканов – все в постоянных скандалах, в постоянной борьбе. А у Зеленского не получается роль арбитра. И как только кто-то выйдет на первое место, подвинет его в рейтинге, начнется завал. Потому что будет преодолен психологический барьер", – прогнозирует политтехнолог.

Напомним, что рейтинг действующего президента Владимира Зеленского в январе 2021 года, по данным КМИС, упал ниже 20%. Столь неутешительные для главы государства результаты прокомментировал известный политический консультант Тарас Березовец.