«Слугам народа» угрожают исключением из фракции из-за законопроекта Зеленского: скандальную переписку слили в сеть

Народным депутатам из фракции "Слуга народа" пригрозили исключением из нее, если они не будут голосовать за законопроект президента Украины Владимира Зеленского о процедуре референдума.

Об этом сообщают "Левый берег" и "Страна" и публикуют скриншот переписки, который якобы получили от своих источников в политсиле.

"Друзья, сообщаю группу, которая сегодня получила команду не голосовать за программное обещание президента о законе о референдуме. Это водораздел. Касательно всем, кто не будет голосовать, будет поставлен вопрос об исключении из фракции "Слуга народа"", - написал глава фракции Давид Арахамия в чат нардепов.

Стоит отметить, что законопроект о референдуме на этой неделе должны рассматривать во втором чтении. Фактически этот документ является инструментом продолжения земельной реформы, ведь вопрос продажи сельскохозяйственных земель иностранцам должны вынести на референдум. Внедрение народовластия путем референдума было одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского.

При этом, в законопроекте предложено, чтобы на референдум могло быть вынесено только один вопрос и были предусмотрены ответы "да" или "нет".

Чтобы референдум состоялся, на нем должны проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины избирателей.