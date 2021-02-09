Скачать
Вторник, 09.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
США и Польша могут в корне изменить ход переговоров по Донбассу: чего от них можно ожидать
США и Польша могут в корне изменить ход переговоров по Донбассу: чего от них можно ожидать
США влияют на ситуацию на Донбассе: политолог указал на важный момент
США влияют на ситуацию на Донбассе: политолог указал на важный момент
Коронавирус сильнее атакует Ивано-Франковскую область: в Минздраве показали свежие данные
Коронавирус сильнее атакует Ивано-Франковскую область: в Минздраве показали свежие данные
Появился свежий прогноз по развитию пандемии коронавируса в Украине в феврале
Появился свежий прогноз по развитию пандемии коронавируса в Украине в феврале

США и Польша могут в корне изменить ход переговоров по Донбассу: чего от них можно ожидать

США и Польша могут в корне изменить ход переговоров по Донбассу: чего от них можно ожидать
12:23 Сегодня Телеграф

К переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе должны присоединиться США и Польша. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил для "Телеграфа" возможность такого переформатирования переговорного процесса.

По мнению Олега Жданова, вероятность подключения к переговорам по Донбассу США и Польши достаточно высока. Более того – закрытие телеканалов Козака-Медведчука, заявление министра внутренних дел Авакова о том, что мира на Донбассе нет, что Россия не хочет этого, заявление Резникова о необходимости переформатирования переговорного процесса военный эксперт считает звеньями одной цепи.

"Это – план новой администрации США по давлению на правящую российскую элиту в рамках реинтеграции временно оккупированного Донбасса. Мы тоже выгодополучатели – в новом формате переговоров, который, по некоторым данным, может проходить в Варшаве, есть шансы признать РФ стороной конфликта. В нормандском формате этого сделать не получается. Не поддерживают Франция и Германия. Боятся признать войну России с Украиной, давят на "внутренний конфликт". Если же в процесс входят США и Польша, оба будут стоять на том, что сторона конфликта – РФ. Никаких ополченцев, боевиков, армейских корпусов ЛДНР. А именно Россия – страна-агрессор", – подчеркивает Олег Жданов.

По его словам, у США давно есть мощная доказательная база, беспилотники и спутники снимали все передвижения российских "ихтамнетов". И когда придет черед – все карты лягут на стол.

"Естественно, в России будет большая истерика и попытки отказаться вообще от переговорного процесса. Что сразу будет сопровождаться новыми санкциями от США, – предполагает Олег Жданов. – Россия сейчас в таком положении, когда не может активизировать боевые действия. Не будет никаких наступлений, которые прочат некоторые "эксперты". Потери в рядах ООС в последнее время связаны с тем, что оккупанты устроили снайперскую войны, а также участились вылазки диверсионно-разведывательных групп, которые устанавливают мины. А Зеленский ведь обещал мир и прекращения огня. Ситуация бьют по его имиджу. А с политической точки зрения Кремль ставит его перед выбором – отказывается он от территорий и населения – или забирает их поскорее и на российских условиях. Потому и устроили нашумевший форум в Донецке "Русский Донбасс". Политическое давление – прямой и явный шантаж. А тут и наш ответ подоспел – с вариантом переформатирования переговоров".

По мнению эксперта, при Байдене США будут методично добивать Россию.

"Байден уже предупредил, что Россия заплатит за все свои деяния. И цену для начала выставит США, а потом и много других стран. Вспомнят малазийский "Боинг", отравления, оккупацию и аннексию территорий. Подтянуться многие. Так что впереди – вой кремлевских в стиле воя собаки Баскервилей на болотах", – прогнозирует Олег Жданов.

Отметим, что в последние несколько дней ситуация на Востоке Украины ухудшилась. В сводках регулярно сообщается о нарушениях режима прекращения огня и раненых бойцах ВСУ. Прогнозы неутешительны. Так, аналитик Олеся Яхно считает, что имитация мира на Донбассе закончилась.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 681

Все по теме:

США, Польша, Мирные переговоры, Война на Донбассе, Олег Жданов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский не может назначить нового премьера: раскрыты подробности
02 Притула ушел из руководства партии "Голос": источник раскрыл детали
03 Вертолетная площадка прямо в море и сосед Медведев: в Крыму нашли "дворец" Путина (видео)
04 Достроят "Северный поток-2", но возьмут в ЕС? Преемник Меркель обескуражил планами насчет Украины
05 Большинство самых молодых депутатов оказались родственниками чиновников: появились интересные данные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Водитель на бешеной скорости снес девушек на пешеходном переходе в Москве: момент попал на видео
Водитель на бешеной скорости снес девушек на пешеходном переходе в Москве: момент попал на видео
Врач развеял миф о &quot;чудодейственном&quot; лекарстве от COVID-19
Врач развеял миф о "чудодейственном" лекарстве от COVID-19
Езда во время снегопадов: Мочанов поделился советами
Езда во время снегопадов: Мочанов поделился советами
В Украине подписали меморандум по тарифам на тепло и горячую воду: что важно знать
В Украине подписали меморандум по тарифам на тепло и горячую воду: что важно знать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь