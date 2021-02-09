США и Польша могут в корне изменить ход переговоров по Донбассу: чего от них можно ожидать

К переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе должны присоединиться США и Польша. Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил для "Телеграфа" возможность такого переформатирования переговорного процесса.

По мнению Олега Жданова, вероятность подключения к переговорам по Донбассу США и Польши достаточно высока. Более того – закрытие телеканалов Козака-Медведчука, заявление министра внутренних дел Авакова о том, что мира на Донбассе нет, что Россия не хочет этого, заявление Резникова о необходимости переформатирования переговорного процесса военный эксперт считает звеньями одной цепи.

"Это – план новой администрации США по давлению на правящую российскую элиту в рамках реинтеграции временно оккупированного Донбасса. Мы тоже выгодополучатели – в новом формате переговоров, который, по некоторым данным, может проходить в Варшаве, есть шансы признать РФ стороной конфликта. В нормандском формате этого сделать не получается. Не поддерживают Франция и Германия. Боятся признать войну России с Украиной, давят на "внутренний конфликт". Если же в процесс входят США и Польша, оба будут стоять на том, что сторона конфликта – РФ. Никаких ополченцев, боевиков, армейских корпусов ЛДНР. А именно Россия – страна-агрессор", – подчеркивает Олег Жданов.

По его словам, у США давно есть мощная доказательная база, беспилотники и спутники снимали все передвижения российских "ихтамнетов". И когда придет черед – все карты лягут на стол.

"Естественно, в России будет большая истерика и попытки отказаться вообще от переговорного процесса. Что сразу будет сопровождаться новыми санкциями от США, – предполагает Олег Жданов. – Россия сейчас в таком положении, когда не может активизировать боевые действия. Не будет никаких наступлений, которые прочат некоторые "эксперты". Потери в рядах ООС в последнее время связаны с тем, что оккупанты устроили снайперскую войны, а также участились вылазки диверсионно-разведывательных групп, которые устанавливают мины. А Зеленский ведь обещал мир и прекращения огня. Ситуация бьют по его имиджу. А с политической точки зрения Кремль ставит его перед выбором – отказывается он от территорий и населения – или забирает их поскорее и на российских условиях. Потому и устроили нашумевший форум в Донецке "Русский Донбасс". Политическое давление – прямой и явный шантаж. А тут и наш ответ подоспел – с вариантом переформатирования переговоров".

По мнению эксперта, при Байдене США будут методично добивать Россию.

"Байден уже предупредил, что Россия заплатит за все свои деяния. И цену для начала выставит США, а потом и много других стран. Вспомнят малазийский "Боинг", отравления, оккупацию и аннексию территорий. Подтянуться многие. Так что впереди – вой кремлевских в стиле воя собаки Баскервилей на болотах", – прогнозирует Олег Жданов.

Отметим, что в последние несколько дней ситуация на Востоке Украины ухудшилась. В сводках регулярно сообщается о нарушениях режима прекращения огня и раненых бойцах ВСУ. Прогнозы неутешительны. Так, аналитик Олеся Яхно считает, что имитация мира на Донбассе закончилась.