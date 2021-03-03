В жесткой форме: в США рассказали, как Байден будет стимулировать Украину

В США готовы подталкивать Украину к реформам даже в жесткой форме из-за беспокойства касательно замедления изменений.

Такое мнение на конференции американо-украинского Делового совета озвучил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

По его словам, американский лидер Джо Байден будет оказывать влияние на Киев для реализации проектов, необходимых Украине.

Пайфер считает, что на Западе и в Украине усилились беспокойства из-за замедления реформ.

Бывший посол также отметил, что данное влияние США будет в любом случае выгодным для Украины, которой нужно ввести резкие меры против коррупции.

Стоит напомнить, что ранее в США сообщили о подготовке пакета военной помощи для Украины в размере 3,5 млрд гривен.