Байден сделал заявление о будущей встрече с Путиным

Президент США Джо Байден подтвердил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает BBC, об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщалось ранее, о том, что идет активная подготовка ко встречи Байдена и Путина, рассказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в конце апреля.

Сам Байден 4 мая заявил, что надеется на то, что эта встреча пройдет во время его визита в Европу, где у него запланировано участие в саммитах G7 и НАТО.

Между тем, канцлер Австрии Себастьян Курц предложил провести эту встречу в Вене.

Больше о том, чего Украине ждать от встречи лидеров РФ и США, читайте в материале "Телеграф": Путин может пойти на уступки Байдену ради "Северного потока-2": чего ждать Украине.