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Белый дом сообщил о подготовке встречи Байдена и Путина: что известно на данный момент

Белый дом сообщил о подготовке встречи Байдена и Путина: что известно на данный момент
Обновлено 20:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В США подтвердили, что идет активная подготовка встречи президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным. 

Как сообщает Today, об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. 

Он указал, что говорил с советником президента РФ по национальной безопасности Николаем Патрушевым. 

По его словам, ориентировочно саммит Байдена и Путина состоится летом в Европе, однако ни дата, ни место пока еще не определены. 

Отметим, что накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что встреча российского и американского президентов может состояться в Вене.

На фоне подготовки этой встречи в МИД Украины заявили, что в Киев приедет глава Госдепа США Энтони Блинкен.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден.
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