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На встречах с Меркель и Байденом Зеленский будет задевать Путина, подбивая того на личную встречу - генерал
На встречах с Меркель и Байденом Зеленский будет задевать Путина, подбивая того на личную встречу - генерал
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На встречах с Меркель и Байденом Зеленский будет задевать Путина, подбивая того на личную встречу - генерал

На встречах с Меркель и Байденом Зеленский будет задевать Путина, подбивая того на личную встречу - генерал
Обновлено 11:12 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 июля, прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию. Также в июле планируется его поездка в США - для встреч с руководством этой страны в Вашингтоне.

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" об ожиданиях касательно этих визитов, а также, как сделать их максимально эффективными.

"Конечно, будут подниматься вопросы войны и мира. И их производная – экономические вопросы, которые должны способствовать укреплению позиций перехода от гибридной войны к миру. И с Байденом, и с Меркель надо работать в этом направлении", - уверен генерал.

По его мнению, несмотря на неудобность Минских соглашений, следует, как бы ни было сложно, демонстрировать готовность Украины пройти по всем пунктам этих договоренностей. Акцентируя, что россияне говорят о политических вопросах в ходе войны. Что является неприемлемым.

"Они считают, что можно проводить выборы, не выполнив безопасностные моменты. А это недопустимо. Об этом говорит и мировой опыт. Выборы, даже местного значение, не могут проводиться, когда там присутствуют незаконные вооруженные формирования, - подчеркивает Игорь Романенко. – Украинской власти нужно наработать законодательные инициативы, прописанные в Минских соглашениях (особый статус, амнистия), но всё это воплощать в жизнь лишь после ухода войск из ОРДЛО и прекращения обстрелов".

Игорь Романенко

"Только потом можно запускать процесс легитимизации уже наработанных политических вопросов. А введение их в действие – только после выборов, соответствующих международным стандартам. Важно по времени увязать эти моменты, - поясняет генерал. - Путь сложный, но по нему нужно пройтись, чтобы дезавуировать российскую позицию, будто Украина не выполняет договоренности. А если и тогда не будет продвижения, мы смело сможем отмести эти соглашения, аргументируя, что на 8-й год конфликта ничего не движется с места именно из-за российской позиции. Потому нужно искать новый вариант пути к миру".

По мнению Игоря Романенко, позиция США тут может быть одна, Германии – другая (с учетом ее зависимости от РФ).

"Меркель – опытный политик, но который в первую очередь поддерживает интересы своего государства. Работа с ней сейчас достаточно специфическая, учитывая, что она уже собирается уходить. Но у нее есть серьезный авторитет. Что можно использовать для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс по Донбассу, - акцентирует генерал. - Как в работе с США, так и с Германией – важны экономические моменты. США, к примеру, могут оказать нам помощь в получении новой транша МВФ, расширении военной и финансовой помощи. Поскольку Путин фактически согласился на участие американцев в работе по выходу Украины из состояния войны – нужно идти на это".

Также следует отрабатывать вопрос "Северного потока-2", отмечает Игорь Романенко.

"Американцы отчасти сдали эту ситуацию, что бы они не говорили, - подчеркивает он. - А Меркель хочет сгладить ситуацию некой компенсацией Украине. Надо использовать любые возможности для этого. И тут с Меркель можно более эффективно работать, чем по вопросам войны и мира. Мы помним, как в 2008-м она помешала предоставлению ПДЧ в НАТО Украине и Грузии. Это обернулось российской агрессией против данных стран, оккупацией части их территорий, тысячами жертв. Вклад Меркель в это как лидера ведущего европейского государства – значительный. И ответственность за эти войны на ней исторически останется навсегда".

Игорь Романенко не исключает, что по результатам встреч Зеленского с Меркель и Байденом, могут вырисоваться очертание его встречи с Путиным.

"Зеленский ведет с Путиным заочный диалог, используя, в том числе, саркастичную риторику. Не оскорбляя, но и не оставясь в долгу на выпады хозяина Кремля. Того это очень задевает. Он из старых КГБшных, военизированных структур. А теперь и вовсе чувствует себя "всевеликим царем". И ему хочется поставить, так сказать, "политического салагу" Зеленского на место. С другой стороны, сам Путин, как и всё российское руководство, понимают только язык силы. Это можно и нужно делать. Тише воды, ниже травы быть нельзя, - предупреждает генерал. - Иначе российская сторона расценивает это как слабость".

Почему Зеленскому не стоит ждать комфортных переговоров в Берлине и Вашингтоне, "Телеграфу" пояснила аналитик Мария Золкина.

Эксперты рассказали "Телеграфу", что ожидает Зеленского на переговорах с Меркель и Байденом.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, США, Владимир Путин, Джо Байден, Владимир Зеленский.
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