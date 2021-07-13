Зеленский рассказал, какие гарантии нужны Украине в случае запуска "Северного потока 2"

В случае запуска российского газопровода "Северный поток 2", Украине понадобятся гарантии того, что транзит газа будет сохранен.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

"Для нас это не просто слова - энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит 2 млрд долларов ежегодно", - сказал он.

По его словам, эти средства идут на укрепление обороноспособности ВСУ, инфраструктурные проекты и модернизацию энергосистемы. В частности, на проекты по уменьшению зависимости Украины от природного газа.

Зеленский указал, что Украине нужно "ориентировочно 10-15 лет гарантий обеспеченности стабильным газоснабжением для населения", поскольку собственной добычи не хватит.

Он также указал на то, что "важна цена на газ". Зеленский напомнил, что украинцы сейчас платят по 8 гривен за кубометр, но если транзита не станет, то и в платежках, скорее всего, будут другие цифры.

Зеленский рассказал, что во время его визита в Германию, украинская сторона "привела много аргументов" о будущем после запуска "Северного потока 2". Кроме того, он указал, что эта тема будет поднята во время встречи с президентом США Джо Байденом.

Как сообщалось ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила Зеленского, что Украина остается и будет оставаться для ЕС транзитной страной.