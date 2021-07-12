Меркель рассказала, что будет с транзитом газа через Украину после запуска Северного потока-2

В понедельник, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает Укринформ, во время их встречи была затронута тема газопровода "Северный поток - 2", которым Россия намеревается подавать газ в Европу в обход Украины.

Отмечается, что Меркель заверила Зеленского, что Украина остается и будет оставаться для ЕС транзитной страной.

"Для нас ясно, и Россия об этом также знает, что транзит по украинской территории принадлежит ко всему газового портфолио ЕС", - сказала она.

По ее словам, в Берлине понимают опасения Киева и он сделает все, чтобы "четко дать понять", что "Северный поток -2" не стал заменой украинской ГТС.

Меркель добавила, что Германия с Еврокомиссией будут следить за тем, чтобы транзитные договора выполнялись.

Она также пообещала обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом во время своей поездки в Вашингтон.

Вместе с тем, канцлер ФРГ признала, что Россия нарушила договоренности, закрепленные в Будапештском меморандуме, но считает, что в настоящее время Украине дано достаточно гарантий о сохранении транзита.

Как сообщалось ранее, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" чего стоит ждать от визита Зеленского в Берлин, а позже и в Вашингтон, а также как сделать их максимально эффективными.