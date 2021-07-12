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Меркель рассказала, что будет с транзитом газа через Украину после запуска Северного потока-2

Меркель рассказала, что будет с транзитом газа через Украину после запуска Северного потока-2
Обновлено 22:52 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

В понедельник, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. 

Как сообщает Укринформ, во время их встречи была затронута тема газопровода "Северный поток - 2", которым Россия намеревается подавать газ в Европу в обход Украины. 

Отмечается, что Меркель заверила Зеленского, что Украина остается и будет оставаться для ЕС транзитной страной.

"Для нас ясно, и Россия об этом также знает, что транзит по украинской территории принадлежит ко всему газового портфолио ЕС", - сказала она. 

По ее словам, в Берлине понимают опасения Киева и он сделает все, чтобы "четко дать понять", что "Северный поток -2" не стал заменой украинской ГТС. 

Меркель добавила, что Германия с Еврокомиссией будут следить за тем, чтобы транзитные договора выполнялись. 

Она также пообещала обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом во время своей поездки в Вашингтон. 

Вместе с тем, канцлер ФРГ признала, что Россия нарушила договоренности, закрепленные в Будапештском меморандуме, но считает, что в настоящее время Украине дано достаточно гарантий о сохранении транзита. 

Как сообщалось ранее, генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал "Телеграфу" чего стоит ждать от визита Зеленского в Берлин, а позже и в Вашингтон, а также как сделать их максимально эффективными. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Германия, Ангела Меркель, Владимир Зеленский, Северный поток-2.
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