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Нужны ответы: Киев начнет переговоры с США и Германией из-за сделки по "Северному потоку-2"

Нужны ответы: Киев начнет переговоры с США и Германией из-за сделки по "Северному потоку-2"
14:39 Сегодня Телеграф Bernd Wuestneck/dpa, via Associated Press

США и Германия, подписав соглашение по газопроводу "Северный поток-2", взяли на себя обязанность реагировать на агрессию РФ, в том числе при применении энергетической сферы как оружия. При этом как это будет реализовано вызывает вопросы у украинской стороны. 

Об этом пишет сайт Сегодня. 

Про переговоры с США и Германией по вопросу уменьшения рисков для Украины и Центральной Европы глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. 

"Где же черта?" В сделке по "Северному потоку-2" недоработали важный позитивный момент для Украины

Главный вопрос - как американско-немецкая договоренность может уменьшить риски безопасности стран.  При этом чиновник отметил, что в этом вопросе все зависит от готовности России соблюдать обязательства. 

Ранее эксперт рассказал "Телеграфу" какие шаги может принять Украина, чтобы себя обезопасить.

Никто за нас все вопросы не решит: что должна делать Украина на фоне новой сделки по "Северному потоку-2"

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Германия, Украина, Газопровод, США, РФ, Дмитрий Кулеба, Северный поток-2.
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