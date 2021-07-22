Нужны ответы: Киев начнет переговоры с США и Германией из-за сделки по "Северному потоку-2"

США и Германия, подписав соглашение по газопроводу "Северный поток-2", взяли на себя обязанность реагировать на агрессию РФ, в том числе при применении энергетической сферы как оружия. При этом как это будет реализовано вызывает вопросы у украинской стороны.

Об этом пишет сайт Сегодня.

Про переговоры с США и Германией по вопросу уменьшения рисков для Украины и Центральной Европы глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Главный вопрос - как американско-немецкая договоренность может уменьшить риски безопасности стран. При этом чиновник отметил, что в этом вопросе все зависит от готовности России соблюдать обязательства.

Ранее эксперт рассказал "Телеграфу" какие шаги может принять Украина, чтобы себя обезопасить.