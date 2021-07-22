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Это победа России: в Польше оценили сделку по "Северному потоку-2"

Это победа России: в Польше оценили сделку по "Северному потоку-2"
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В администрации президента Польши в четверг, 22 июля, заявили, что сделка США и Германии касательно газопровода "Северного потока-2" означает победу Российской Федерации.

Об этом утром 22 июля сообщает "PolskieRadio".

"У нас практически победа России в строительстве этого газопровода. Благодаря ему Россия получит значительное влияние на европейском газовом рынке и, прежде всего, получит от этого прибыль", - заявил пресс-секретарь президента Польши Анджея Дуды Блажей Спыхальский.

Соглашение с США по достройке "Nord Stream-2" - это нарушение Германией европейской солидарности в области общей энергетической политики, сказал он.

"Не только Польша признает угрозу со стороны Nord Stream-2, но и ряд стран Центральной и Восточной Европы", - подчеркнул Спыхальский.

Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Армин Лашет заявил, что проект газопровода "Северный поток-2" достроят и с этим "пришлось согласиться" США. В то же время он отметил, что Россия не должна шантажировать проектом Украину, Польшу и страны Балтии.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина готовит собственную позицию относительно экономической части договоренностей.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Украина и Польша объединились против сделки "Северного потока-2".

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Германия, США, Польша, Россия, Nord Stream-2, Газопровод "Северный поток", Блажей Спыхальский.
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