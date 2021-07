Конгресс США просит Байдена перенести встречу с Владимиром Зеленским

Конгресс США обратился в Белый дом с просьбой изменить дату визита Владимира Зеленского в Вашингтон - встречу Джо Байден запланировал на 30 августа.

Об этом 22 июля украинской службе «Голос Америки» сообщила конгресвумен Марси Каптур, сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе.

Во время запланированного визита украинского президента, Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа по 20 сентября, что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами. Каптур сообщает, что члены Конгресса уже направили письма президенту [Джо Байдену], чтобы дату изменили.

"Я знаю, что президент очень занят - это первый год его администрации. Но изменить дату не так сложно - и позволить нам провести надлежащий диалог с украинским президентом ", - говорит конгресвумен.

Немного ранее выбранную дату визита Зеленского раскритиковал также сенатор Тед Круз.

"Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по Северного потока-2. Наверное, просто совпадение ", - написал сенатор в Twitter.

The White House pushed the visit from July to the August recess.

President Zelensky won't be able to engage members of Congress, who on a bipartisan basis oppose Biden's surrender to Putin on Nord Stream 2.

Probably just a coincidence. https://t.co/jRsEj2Auiu

— Ted Cruz (@tedcruz) July 21, 2021