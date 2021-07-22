Все покажет визит Зеленского в США: Арестович о сделке по "Северному потоку-2"

В США идет своя внутриполитическая борьба, и какова на самом деле позиция американцев по российскому газопроводу "Северный поток-2" покажет уже визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал спикер Трехсторонней контактной группы и советник главы ОП Алексей Арестович.

Недавно стало известно, что американский лидер Джо Байден встретится с украинским коллегой 30 августа 2021 года, - именно тогда, по мнению Арестовича, прояснятся все детали касательно той самой сделки США и Германии.

Он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно утверждала, что интересы Украины будут обеспечены, просто пока неизвестно, в каком объеме.

"Просто сейчас идёт сложная дипломатическая борьба о том, насколько выгодным будет соглашение", - подытожил он.

Больше о позиции Арестовича читайте в статье на "Телеграфе": Никто не может позволить себе разговаривать с Украиной таким тоном, - Арестович о статье Politico.