Укр

Украина может пройти отопительный сезон без транзита российского газа: он не является главным фактором

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
62
Украина может пройти отопительный сезон без транзита российского газа: он не является главным фактором Новость обновлена 30 августа 2021, 13:08
Подземные хранилища газа Украины

На старт отопительного сезона в украинских хранилищах газа будет достаточно

К началу отопительного сезона в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) закачают более 19 млрд кубометров. Этого больше чем достаточно, чтобы пройти зиму. При этом транзит российского газа для отопительного сезона главной роли не играет.

Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома в интервью изданию "Лига.net".

По его словам для прохождения зимнего периода Украине в среднем необходим запас у газа 16,9-17,1 млрд кубометров. При этом ожидается, что на старте отопительного сезона в ПХГ будет 19 млрд кубометров, чего больше чем достаточно.

Журналисты поинтересовались, не ожидает ли Украина "сюрпризов" со стороны РФ по поставкам газа по завершению строительства "Северного потока-2". На что гендиректор "Укртрансгаза" ответил, что транзит российского газа главной роли в отопительном сезоне не играет.

Перелома отметил, что транзит важный с политической и экономической точки зрения, а для отопительного сезона важнее запасы газа в ПХГ, внутренняя добыча нефти и импорт европейского газа.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в Российской Федерации возникла угроза нехватки газа из-за вероятности того, что "Газпром" сорвет планы по заполнению подземных хранилищ. А на фоне этой новости в СМИ начали распространять информацию, что наша страна также рискует "замерзнуть". Однако, после заявлений главы "Укртрансгаза" можем сделать вывод, что эти заявления не соответствуют действительности.

Состоится ли 1 сентября в школах Украины: Минздрав сделал важное заявление
Общество
Состоится ли 1 сентября в школах Украины: Минздрав сделал важное заявление
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Состоится ли 1 сентября в школах Украины: Минздрав сделал важное заявление
Состоится ли 1 сентября в школах Украины: Минздрав сделал важное заявление
Дата публикации
Категория
Украина может пройти отопительный сезон без транзита российского газа: он не является главным фактором
Украина может пройти отопительный сезон без транзита российского газа: он не является главным фактором
Дата публикации
Категория
Зеленский с супругой и топ-чиновниками улетел в США: подробности визита, который изменили в последний момент
Зеленский с супругой и топ-чиновниками улетел в США: подробности визита, который изменили в последний момент
Дата публикации
Категория
Сегодня на дорогах в 6 регионах Украины заработают новые участки фиксации скорости TruCAM
Сегодня на дорогах в 6 регионах Украины заработают новые участки фиксации скорости TruCAM
Дата публикации
Категория
Роскошно до неприличия: ТОП-10 самых дорогих элитных домов Украины (фото)
Роскошно до неприличия: ТОП-10 самых дорогих элитных домов Украины (фото)