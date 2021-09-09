"Зовнішньополітична шизофренія": в Кремлі виступили з нападками на Україну через нормандський формат

Лаврова запросили на міністерську зустріч, проте він вибухнув образами

У четвер, 9 вересня, міністр закордонних справ нашої країни Дмитро Кулеба висловив бажання організувати зустріч в нормандської форматі: за участю України, Німеччини, Росії та Франції.

Глава МЗС заявив, що Україна готова до зустрічі міністрів, і сподівається, що вона відбудеться якомога швидше, адже країнам є що обговорювати. Кулеба запевнив, що вони узгоджують дати з Німеччиною і Францією, і висловив надію, що глава МЗС Росії Сергій Лавров також братиме участь в нормандському форматі.

Втім, запрошення України російський чиновник зустрів досить різко, звинувативши нашу країну у "зовнішньополітичній шизофренії" і заявивши, що така зустріч їм не потрібна.

"Таке роздвоєння свідомості — шизофренія, за великим рахунком, зовнішньополітична спостерігається. Ось зберемося ми в Нормандському форматі, і українська сторона буде говорити, що у них є такі закони, які не дозволяють їм їх порушувати. А, значить, єдина мета такої ініціативи — знову просити Берлін і Париж натиснути на Росію", — висловився російський міністр, заявивши, що сенсу збиратися він не бачить.

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Відзначимо, що не тільки Лавров уникає зустрічі з українською владою. Раніше ми повідомляли, що спікер російського президента Дмитро Пєсков розкрив причину, по якій президент Володимир Путін не хоче зустрічатися з Володимиром Зеленським особисто.

Також ми писали, що президент РФ Володимир Путін і глава Європейської ради Шарль Мішель напередодні провели телефонну розмову, під час якої російський політик не упустив можливість поскаржитися на Україну.