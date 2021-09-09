"Внешнеполитическая шизофрения": в Кремле выступили с нападками на Украину из-за нормандского формата

Лаврова пригласили на министерскую встречу, однако он разразился оскорблениями

В четверг, 9 сентября, министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба выразил желание организовать встречу в нормандской формате: с участием Украины, Германии, России и Франции.

Глава МИД заявил, что Украина готова ко встрече министров, и надеется, что она состоится как можно скорее, ведь странам есть что обсуждать. Кулеба заверил, что они согласовывают даты с Германией и Францией, и выразил надежду, что глава МИД России Сергей Лавров будет также участвовать в нормандском формате.

Впрочем, приглашение Украины российский чиновник встретил довольно резко, обвинив нашу страну во "внешнеполитической шизофрении" и заявив, что такая встреча им не нужна.

"Такое раздвоение сознания — шизофрения, по большому счету, внешнеполитическая наблюдается. Вот соберемся мы в Нормандском формате, и украинская сторона будет говорить, что у них есть такие законы, которые не позволяют им их нарушать. А, значит, единственная цель такой инициативы — опять упрашивать Берлин и Париж надавить на Россию", — высказался российский министр, заявив, что смысла собираться он не видит.

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Отметим, что не только Лавров избегает встречи с украинскими властями. Ранее мы сообщали, что спикер российского президента Дмитрий Песков раскрыл причину, по которой президент Владимир Путин не хочет встречаться с Владимиром Зеленским лично.

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин и глава Европейского совета Шарль Мишель накануне провели телефонный разговор, во время которого российский политик не упустил возможность пожаловаться на Украину.