Для Зеленского это будет новый Майдан: названо условие, при котором Россия пойдет на уступки в "нормандском формате"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вскоре может состояться саммит глав "нормандской четверки".

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко оценил для "Телеграфа" шансы на эту встречу и ее эффективность.

"Я не исключаю вероятность встречи глав нормандского формата. Но если встреча и будет, то результата – нет. Россия настаивает, чтобы сперва были выборы, а потом - вывод войск, передача нам контроля за границей и так далее. А для Зеленского это - не просто "красна линия", а однозначно новый Майдан. Как только он начнет соглашаться на это", - уверен Виктор Бобыренко.

К тому же, отмечает он, на оккупированной территории Донбасса те сепаратисты, которые при власти, не хотят возвращаться в Украину, тем более в роли чемодана без ручки. И будут всячески срывать возможность примирения.

"Да и немалому числу украинских политиков, особенно среди тех, кто сейчас в правящей клике, не выгодно получать 3 млн граждан, нелояльных к ним, - считает Виктор Бобыренко. - Учитывая это, переговоры будут напоминать бег на месте. Будут пыхтеть, потеть, делать много шагов, но - без продвижения вперед, без перспективы реального урегулирования. Максимум – новые заявления и заверения. Путина устроит только его вариант урегулирования ситуации. Но такой вариант не устроит нас".

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля заявил о необходимости провести встречу лидеров стран нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия), а также обвинил РФ в откладывании такой встречи.

Эксперты оценили для "Телеграфа" возможность подключения США к урегулированию конфликта на Донбассе.