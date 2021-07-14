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Ермак сказал, когда ожидает саммита "Нормандской четверки"

Ермак сказал, когда ожидает саммита "Нормандской четверки"
13:35 Сегодня Телеграф

Саммит "Нормандской четверки" - следующий шаг для достижения мира и он состоится в ближайшее время. Про это Андрей Ермак заявил после переговоров в Германии. 

Об этом глава Офиса президента сообщил на своей странице в Facebook.

Центральной темой встреч стал вопрос безопасности, в частности говорили о Северном потоке-2.

"СП-2 это вызов безопасности, который несет эскалацию угроз для всего региона. СП-2 нарушает принципы Энергетического Союза и антимонопольного законодательства ЕС", - отметил Ермак

Среди тем также было количество войск РФ у границы Украины, запуск рынка земли, деолигархизация, внедрение европейских правил и развитие совместных энергорынков  и улучшение инвестиционного климата страны.

По словам Ермака в Офисе президента рассчитывают на долгосрочные инвестиции и технологии в сфере энергетики. Украина  нацелена действовать совместно с ЕС относительно зеленого курса, декарбонизации экономики, энергоэффективности, адаптации к изменениям климата. Цель - сократить зависимость от природного газа и постепенно отказаться от угольной генерации.

Окружение Зеленского хочет отправить его на второй срок, но тот может и проиграть выборы, - экс-советник президента

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ангела Меркель рассказала, что будет с транзитом газа через Украину после запуска Северного потока-2.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Германия, Саммит, Реформы, Северный поток-2, Андрей Ермак.
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