Ермак сказал, когда ожидает саммита "Нормандской четверки"

Саммит "Нормандской четверки" - следующий шаг для достижения мира и он состоится в ближайшее время. Про это Андрей Ермак заявил после переговоров в Германии.

Об этом глава Офиса президента сообщил на своей странице в Facebook.

Центральной темой встреч стал вопрос безопасности, в частности говорили о Северном потоке-2.

"СП-2 это вызов безопасности, который несет эскалацию угроз для всего региона. СП-2 нарушает принципы Энергетического Союза и антимонопольного законодательства ЕС", - отметил Ермак

Среди тем также было количество войск РФ у границы Украины, запуск рынка земли, деолигархизация, внедрение европейских правил и развитие совместных энергорынков и улучшение инвестиционного климата страны.

По словам Ермака в Офисе президента рассчитывают на долгосрочные инвестиции и технологии в сфере энергетики. Украина нацелена действовать совместно с ЕС относительно зеленого курса, декарбонизации экономики, энергоэффективности, адаптации к изменениям климата. Цель - сократить зависимость от природного газа и постепенно отказаться от угольной генерации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ангела Меркель рассказала, что будет с транзитом газа через Украину после запуска Северного потока-2.