Окружение Зеленского хочет отправить его на второй срок, но тот может и проиграть выборы, - экс-советник президента

Игорь Новиков с 2019 года проработал советником президента Владимира Зеленского, а ушел с должности по своей воле, как сам говорит, незадолго после инаугурации американского президента Джо Байдена. В команду Зеленского Новикова привел нынешний заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк. Для будущего президента во время избирательной кампании Новиков разрабатывал образовательную программу. В ОП курировал американо-украинские отношения в самое непростое время – «украиногейта» и попытки импичмента Дональда Трампа.

Сейчас Игорь Новиков возглавляет киевский филиал американского Университета сингулярности – сообщества инноваторов и предпринимателей и является куратором потока «Будущее» на iForum, но в интервью «Телеграфу» говорит, что продолжает контактировать с Офисом президента. Также в интервью Новиков рассказал, почему считает, что «вагнергейт» никому неинтересен на Западе, как изменился Зеленский и кто может стать его конкурентом на будущих выборах президента.

- Вы год проработали в офисе президента...

- Чуть больше, датой своего ухода я бы назвал 21 января, то есть, когда прошла инаугурация Джо Байдена.

-На каком этапе вы подключились к полноценной работе? Я читала, что вас пригласил в команду Юрий Костюк.

- Первый раз я пересекся с командой будущего президента в этой комнате, где мы с вами пишем интервью (Беседа проходила в Офисе института SingularityU - Авт.), ещё в ноябре 2018 года. До объявления, что Зеленский идёт в президенты. Юрий обратился с просьбой о проведении короткой образовательной программы, чтобы Владимир смог прочувствовать тот период, когда ему возможно довелось бы быть президентом - с точки зрения и технологий, и геополитики. После этого мы стали общаться и к команде я полноценно присоединился уже после его инаугурации. Правда немного не в той роли, в которой хотелось бы, потому что моя основная специализация - это всё таки будущее и образование, но ситуация с Руди Джулиани вынудила меня стать американистом.

- Вы принимали участие в международных встречах с Андреем Ермаком, и решали многие сопутствующие проблемы...

- До смены главы Офиса президента я был на всех встречах - и открытых и закрытых. За исключением встречи Ермака и Джулиани в Мадриде.

- Видите ли вы разницу между Зеленским сейчас и во время ваших первых встреч? Все чаще можно услышать критику в его адрес, как это было и с Порошенко, что президент находится в «тёплой ванне».

- Да, я думаю, что произошла определенная смена имиджа, тут очень подходит термин «забронзовел», но при этом я не думаю, что он изменился как человек. Зеленский находится в крайне непростых условиях, которые, к сожалению, сам себе и создал. При отсутствии плюрализма мнений, у него очень ограниченное количество вариантов выхода из сложных ситуаций. Некоторые действительно хорошие решения, которые он мог бы принять, до него просто не доносятся. Почему - не знаю. Может ревность и конкуренция?

- А вы сейчас общаетесь с президентом или с кем-то из его ближайшего окружения?

- У меня есть все контактные данные. Когда у меня есть информация, которую я хочу донести, то я ее доношу до его (Зеленского - Авт.) близкого окружения, чтобы не лезть в их «игру престолов».

- Как вы думаете, пойдёт ли Зеленский на второй срок? Видели ли вы это желание у него, работая с ним?

- Мне кажется, что у его команды точно есть такое желание. В какой-то степени их можно понять. Помните «Кавказскую пленницу»? Теперь или я её веду в ЗАГС, или она меня – к прокурору.

- А если посмотреть на сторону общества, по вашему мнению, после нескольких лет Зеленского у власти, сохранится ли в Украине запрос на новые и не системные лица?

- Думаю, да. На начальном этапе Зеленский удовлетворил запрос общества на искренность и новые лица. И я не думаю, что в случае плановых или даже досрочных выборов президента, мы сможем вновь увидеть старое лицо на Банковой. В недавнем интервью Зеленский правильно сказал, что конкурентов у него нет. Но это из старых политиков. Может появиться кто-то новый, также, как и он когда-то. И новичку он вполне может проиграть.

- Где может взяться это новое лицо?

- Мы сейчас живем в другом мире. Дайте мне небольшой по политическим меркам бюджет и два месяца времени - могу вас сделать новым лицом. Например, создаётся вечернее шоу на любом канале, по аналогу программ Джимми Феллона или Ивана Урганта. Качественный контент, юмор, социально-значимые вопросы и конечно же – харизматичный и искренний ведущий. А через полгода это уже будет прямой конкурент Зеленского.

- Здесь мы возвращаемся к тому, что в Украине по прежнему правит телевизор, а телеканалами, в основном, владеют олигархи.

- И это прискорбно, но мы говорим не об олигархах, а о том, может ли появиться новое лицо, которое может выиграть у Зеленского. Просто пока нет такого запроса. Будет общество бунтовать - тогда и сформируется.

- Зеленскому скоро предстоит визит в Штаты, вы много занимались американской темой, как думаете, чего можно ожидать от этой встречи?

- На любой из встреч с предыдущей администрацией Белого дома, у нас было две папки: одна папка о том, что было действительно важно обсудить и вторая папка о том, как отбиваться от того, во что нас втягивали. И к сожалению, к той первой папке мы фактически так ни разу и не обратились. Я очень надеюсь, что эта встреча в Белом доме будет первой встречей, когда разговор зайдёт об экономике и энергетике, о безопасности, о торговле, о стратегическом партнёрстве на международной арене, о борьбе с коррупцией, о судебной реформе. А не о мутных внутриполитических вещах.

- Как считаете, необходимо ли нам сейчас добиваться компенсации за "Северный поток-2"?

- Ситуация с "потоком" очень сложная, потому что Украина редко выступала единым фронтом против него. Всегда находились те, кому было не до этого.

Что касается компенсаций, то естественно хотелось бы получить их, но меня больше интересуют механизмы обеспечения нашей энергетической и военно-политической безопасности в будущем. Потому что "Северный поток-2" - это не экономический проект, а часть гибридной войны РФ не только против Украины, но и против Европы, и даже США. Нам нужно думать о том, как противостоять тем угрозам, которые возникнут после запуска этого проекта.

- История с "вагнергейтом" повлияла как-то на позиции Зеленского и Украины на международном уровне?

- Всем всё равно. Как человек, который имел и имеет отношение к коммуникации с американской прессой, могу сказать, что ни одно топ-издание в Америке толком и не написало о вагнергейте. Я знаю минимум три издания, чьи журналисты были здесь в Киеве и пытались разобраться в этой ситуации, и никто не написал об этом. Судя по постоянным переносам даты выпуска фильма Bellingcat, на данный момент никакой информационной бомбы там нет. Мне кажется, что их просто втянули в наши внутренние политические разборки и теперь они не знают, как из этого выйти. Мало кто понимает, но в сфере дезинформации и «чернухи», Украина гораздо более продвинутая, чем Западная Европа и США.

С момента обретения своей независимости мы живём в состоянии информационной войны с Россией. Вспомните фильм «Брат 2»: «Вы мне ещё за Севастополь ответите». Это тоже часть их пропаганды, малая, но часть того, как аннексировали Крым. Информационно у нас дикий Запад, и уже давно.

- Почему мы тогда информационно так проигрываемый России, дело в финансах ?

- Да. Посмотрите суммы, которые Россия тратит на "Первый канал", например. За редким исключением, все в России - это пропаганда. Яркий пример - трансляция футбольного матча. Даже там они используют месседжи про «единый народ» и скрепы. А мы относимся к этому несерьёзно. У нас есть два центра по борьбе с дезинформацией. По сути – просто две вывески. Несколько дней назад меня дёрнули ночью по поводу ситуации с публикацией карты Украины без Крыма и Донбасса компанией JBL. Вопрос решился за час, но кем? Гражданским обществом. Государство этого даже не заметило, пока вопрос был актуален.

- Хорошо. А что практически должна делать Украина, чтобы победить в информационной войне?

- Срочно и серьёзно изменить систему образования. Нам в образовательных учреждениях отбивают критическое мышление. Из советской системы образования пришла традиция, что человек не должен думать, а должен работать от рассвета и до забора, что преподаватель всегда прав, а в учебниках не бывает опечаток. В седьмом классе, например, целый год учат историю средневековья. Зачем? Там много фактов и навыков, которые помогут ребёнку адаптироваться к современному миру? Или мы детей к феодальному строю готовим? А что насчёт основ психологии? Ребёнок заканчивает школу, не ощущая себя и контекста современного мира. Поэтому ключ к победе в информационной войне - в образовании. Мы может уже и не спасём пенсионеров, они все равно будут потреблять пропаганду. Но если мы проиграем детей, государство умрет. В контексте модернизации образования, кстати, у меня все надежды – на гражданское общество и ответственных родителей. Ну, и мы сейчас тоже бесплатно будем давать новый контент для школ. О технологиях, навыках и профессиях будущего.

- И как много школ вы охватите?

- До конца года зайдём во все школы Киева.

- Вы общаетесь по этому поводу с Министерством образования?

- Пока нет, мы рассматриваем уровень местных властей. Они проект поддерживают.

- А кроме образования, что ещё может делать Украина?

- Пока мы не выстроим систему образования, единственным действенным инструментом является цензура. Но это очень опасный инструмент, который в неправильных руках приводит к диктатуре.

- В недавнем интервью вы сказали, что Украина изменится только тогда, когда выборы не будут покупаться олигархами. В парламенте в первом чтении проголосован так называемый законопроект про деолигархизацию. Как вы считаете - концепция власти по борьбе с олигархами поможет решить проблему?

- Я бы вообще предпочёл Украину будущего, в которой никто не будет покупать выборы, но если выбирать между олигархами и народом, то я за народ.

Что касается влияния олигархов, то в Украине постоянно проблемы, потому что олигархи не могут договориться. И, учитывая войну с Россией и перемены, которые сейчас происходят в мире, мы не можем себе позволить оставаться заложниками междусобойчиков. Бороться с пагубным влиянием олигархов можно разными путями: есть классический постсоветский путь - упразднить, запретить и посадить, и есть более цивилизованные подходы, такие как принятие адекватной законодательной базы для регулирования лоббизма, для амнистии капиталов, контроля над влиянием на СМИ. Действия власти сейчас не хочу критиковать из-за ранней стадии процесса, но пока это не похоже на реальные реформы. Скорее на красивую вывеску и популизм.

- Вы читали текст законопроекта?

- Да, но лично я бы начинал с закона о лоббизме. Нужно создать вменяемую и прозрачную систему движения денег в политике и в СМИ, такое себе новое Прозорро. На данный момент депутат живет на деньги, которые наверняка считает недостаточными. Возможно, и объективно, потому что многие люди приходят в политику, привыкнув к определенному более высокому уровню жизни. Давайте дадим депутату законный способ получать деньги за лоббирование чьих-то интересов, как принято в мире, ведь всё равно он будет их продвигать. Но сам факт этого должен быть открыт для общественности, если он берет деньги у токсичного олигарха, то люди должны об этом знать и тогда этот депутат на следующих выборах будет нести политическую ответственность. Ходит много слухов, что какие-то народные депутаты представляют интересы, например, Игоря Коломойского. С гипотетическим Прозорро мы будем иметь подтверждение этому. И народ впоследствии будет знать, что, голосуя за этого человека, он голосует за Коломойского. Хочешь – голосуй, хочешь – не голосуй. А сейчас попытки надавить на олигархов больше похожи на желание получить какие-то новые договорённости с позиции силы.

- В тех же Штатах, вы хорошо знакомы с этой страной, есть функционирующие законы о лоббизме и все открыто.

- Да, и это вызвало ряд проблем у очень многих людей из команды бывшего президента США. У того же Руди Джулиани. Ведь основное обвинение в его сторону в том, что он лоббировал интересы определенных украинцев, не зарегистрировавшись как их официальный представитель. В Соединённых штатах все знают, кто представляет чьи интересы. Если какой-то конгрессмен или сенатор представляет интересы большого энергетического бизнеса, то он понимает, что теряет электорат, который, например, за возобновляемую энергетику.

- Но пришёл к власти Зеленский, новый политик, не из старой системы и тем не менее, он стал встраиваться в старые правила.

- Здесь работает тот же принцип, что работает в трансформации бизнеса: когда ты приходишь радикально менять большой бизнес, то у тебя есть ограниченное количество времени до того, как на тебя нападет иммунитет, в лице людей, которые в компании давно и привыкли делать по-старому. Для них любые изменения воспринимаются как угроза. Есть один способ это перебороть - трансформация должна происходить как можно дальше от этих людей в пространстве и времени, и ее нужно проводить быстро. Если бы президент Зеленский в период с сентября по ноябрь 2019 года, когда работал турборежим, воплотил свою визию, то мы бы жили в другой стране. А дальше система просто начала наносить ответный удар.

- А не воплотил, потому что система начала засасывать?

- Субъективно, мне кажется, что причина скорее в отсутствии визии. Когда-то у меня был интересный спор, меня, учитывая мое режиссёрское образование, позвали консультировать съёмку одного музыкального клипа, и когда режиссёр сильно ругался с оператором, я спросил, в чем проблема, на что услышал, что оператор не воплощает его визию. Мой совет был: отстань от оператора и сначала нарисуй, что ты хочешь видеть в кадре. В ситуации с приходом Зеленского у меня такое же ощущение: за все хорошее и против всего плохого. Без конкретики, с последующей импровизацией по ходу пьесы. Тактика постоянного тушения пожаров — это не о визии. Отсутствие плана действий не дало быстро воплотить реформы, а потом уже стало поздно.

- Вы уже высказывались о ситуации с ковидом. Она очень изменила мир. Как она изменила Украину и украинцев, и изменила ли?

- Некоторые из этих перемен просто не бросаются в глаза. Например, медленная смерть моно-профессий. Я вижу очень много трагических историй, напрямую связанных с этим феноменом. У меня один знакомый – коммерческий пилот, который зарабатывал в месяц 10-12 тысяч долларов, сейчас таксует в Убере.

В контексте перемен, кстати, очень важно, как мы отреагируем на следующую пандемию.

- Будут следующие?

- Уверен. И если мы не выучим уроки этой, то в следующей можем заплатить за это миллионами жизней.