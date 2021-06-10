Маски снимать рано, Украину может накрыть еще одна волна коронавируса, - врач Тарас Жиравецкий

Главный врач одного из медицинских центров Львова, медицинский блогер Тарас Жиравецкий в беседе с изданием "Телеграф" рассказал, не поторопилась Украины с переходом к "зеленой" зоны карантина и есть угроза нового всплеска Covid-19.

По словам медика, прежде всего следует обратить внимание на статистические показатели.

«Учитывая ту статистику, которая подается, три дня назад у нас было 500 новых случаев на страну - это действительно относительно мало. В соседней Польше так же уменьшилось количество случаев, в Словакии, например, 15 случаев в день, в Израиле - 14, - говорит Жиравецкий. - Единственный показатель, который немного вызывает беспокойство и настороженность, связанный с госпитализациями».

Врач считает, что показатель в 700 госпитализаций за минувшие сутки указывает на то, что в Украине гораздо больше новых случаев заболевания. Жиравецкий подчеркивает, что в больницы попадают люди с тяжелым течением болезни.

«Простых пациентов с ковидом не берут в больницу. Поэтому госпитализированные - примерно 5% от тех людей, которые заболели, если судить по той статистике, которую мы видим последние 1,5 года. Поэтому мы понимаем, что если 700 госпитализаций умножаем на 20, то получается примерно 14 тыс. новых случаев в Украине. Так было примерно 10-12 дней назад. Поэтому говорить, что у нас все настолько хорошо, мы не можем», - рассказал эксперт.

Так как государство регуляторно выходит из статистических данных, то те будто позволяют уменьшить карантин, говорит врач.

На сегодня в Украине официально переболело коронавирусом 2,3 млн населения, а неофициально, говорит Жиравецкий - примерно до 10 млн взрослых людей. Тогда как прививки получили около 1,4 млн, из которых более 150 тыс. - повторную дозу.

«Помним, что вакцинация не гарантирует страховку от вируса, а способствует более легкому течению болезни. На заражение она не влияет, - отметил врач. - Я не понимаю, почему подменяются понятия вакцинации и передачи вируса. Вакцинация нацелена на то, чтобы у нас количество летательных и тяжелых случаев было меньше. Но это не о количестве новых случаев и не об остановке распространения новых вирусов. Если начнется распространение вируса, то вакцинированные люди вероятно заразятся ковидом, но перенесут в более легкой форме».

По словам медика, темпы вакцинации в Украине улучшились, возросло количество доз и число центров вакцинации.

Врач Жиравецкий не исключает вероятности новой волны коронавируса. Но точных прогнозов о том, когда она наступит - летом или осенью - эксперты пока дать не могут.

«Нас может ожидать еще одна волна, которая, надеемся, будет меньше последней - когда было 5000 госпитализаций в день. Хотя как показал опыт, новая волна может длиться несколько месяцев. Но думаю, что это будет последняя волна, ведь переболеет еще часть населения и параллельно будет идти вакцинация. И тогда уже пандемия отступит», - прогнозирует медик.

Кроме того, врач заявил о почти отсутствии повторных случаев заражения коронавирусом за последние несколько месяцев. Жиравецкий добавил, что после тяжелой волны, которую недавно пережила Украина, у нас появился опыт развертывания большого количества коек, а система здравоохранения готова к очередным вспышкам.

Медик призывает сохранять позитив, но относиться к своему здоровью ответственно.

«Люди, которые не болели, когда им сейчас сказали о "зеленой" зоне, психологически будут думать, что коронавирус полностью исчез, но это пока не соответствует действительности, - подчеркнул медик. - Мы боремся за каждую жизнь. Человек должен понимать, если он не болел, в зоне риска, то нет смысла рисковать. И стараться пока хотя бы избегать массовых мероприятий, потому что это самая частая причина заражения. Это, например, большие празднования - день рождения, свадьба».

Менее спокойными, по мнению медика, могут быть те, кто уже перенес коронавирус и имеют антитела. Жиравецкий предлагает на уровне государства урегулировать вопрос касательно таких людей, поскольку, по его словам, они уже могут быть более безопасными для общества.

«Для них можно уменьшить ограничительные меры в плане коммуникации, но это должен быть какой-то паспорт, документ. Проблема в том, чтобы на этом не начались злоупотребления. Поэтому пока все должны носить маски, чтобы даже психологически поддерживать это состояние и понимать - вирус никуда не исчез», - пояснил врач.

Кроме того, Жиравецкий оспаривает мнение о недолговечности антител.

«Возникают спекуляции вокруг того, что антител в большинстве недостаточно, надо всем вакцинироваться. Но по практике моих коллег - у большинства людей, которые переболели, антитела присутствуют более года. Информация о том, что за три месяца антитела исчезают - фейк», - резюмировал врач.

Ранее «Телеграф» писал, что в Украине введут "лайтовый" карантин, но продолжат его на все лето.