Обстріли не вщухають: на Донбасі "накрили вогнем" слідчих СБУ та поранили українського військового

Наслідки обстрілів мирних сіл показали на фото

Останні дві доби на Донбасі не вщухають обстріли з боку російських бойовиків — вони гатять із забороненого озброєння по мирних селах, внаслідок чого страждає інфраструктура та місцеві жителі. За сьогодні, 9 вересня, під обстріли потрапила слідча група СБУ, також поранення отримав військовослужбовець ЗСУ.

Про це повідомляють прес-служби оборонних відомств.

Так, за інформацією прес-служби Операції об’єднаних сил, за сьогодні бойовики РФ 9 разів порушували режим "тиші". Під обстріли потрапили населені пункти Гранітне, Красногорівка, Верхнє Торецьке, Нью-Йорк, Новозванівка. Ворог застосовував кулемети, гранатомети, міномети та іншу заборонену зброю.

Відомо, що вогнепальне поранення дістав український військовий, його у важкому стані госпіталізували.

Крім того, як повідомила Служба безпеки України, під час роботи у Трьохізбенці, яку російські військовослужбовці обстріляли вчора ввечері, "вогнем накрило" слідчу групу СБУ. Офіцери збирали інформацію про причетність бойовиків РФ до обстрілів мирних населених пунктів.

"Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися в живих", — зазначила прес-служба.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", ввечері 8 вересня на Донбасі ворог відкрив мінометний вогонь по українським позиціям поблизу Авдіївки та Пісків. Там лунали вибухи. На ранок четверга, 9 вересня, найманці обстріляли залізничну станцію "Скотовата", внаслідок чого рух українських поїздів там тимчасово зупинили. Поранення за минулу добу отримали вісім українських військовослужбовців.