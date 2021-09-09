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Новий виток обстрілів на Донбасі: важко поранений боєць ВСУ, встали поїзди "Укрзалізниці"

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Станція "Скотовата" Новина оновлена 09 вересня 2021, 11:25
Станція "Скотовата"

Обстріли на "Скотоватій" поновилися за кілька років. Станція знову запрацювала з 2017.

У Донецькій області бойовики "ДНР" відкрили вогонь з важкого озброєння поблизу станції "Скотовата" в смт Верхньоторецьке. Залізничне сполучення припинено до поліпшення бойової ситуації.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Обстріли почалися о восьмій ранку дев’ятого вересня, згідно з інформацією перевізника снаряди падають в парі кілометрів від самої станції. Заради безпеки персоналу та пасажирів усіх, хто був на станції евакуювали в укриття. Потяги і електрички сюди поки не ходять. Два потяги з Лиману в Лозову і з Ізюму до Святогірська доїдуть до станції Фенольна.

Також на Донбасі в результаті ранкового обстрілу важко поранили українського захисника. Він у важкому стані після вогнепального поранення спрямований в госпіталь. Про це повідомив штаб Операції об’єднаних сил.

Раніше "Телеграф" писав, що станцію "Скотовата" заново запустили чотири роки тому. До цього, в результаті обстрілів і підривів бойовиків, були пошкоджені колійні шляхи.

В останні дні на Донбасі фіксували обстріли в різних частинах лінії розмежування. У середу постраждали двоє бійців ВСУ.

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