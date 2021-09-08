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Окупанти під вечір відкрили мінометний вогонь по позиціям ЗСУ: в мережі говорять про вибухи під Авдіївкою і Пісками

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Донбас Новина оновлена 08 вересня 2021, 20:20
Донбас

Вогонь вели з району Донецького аеропорту.

На Донбасі в середу, 8 вересня, знову були чутні постріли мінометів.

Про це повідомили місцеві користувачі мережі.

Зокрема один з них вказав, що близько 18:15 були чутні звуки стрілянини з мінометів з району Донецького аеропорту. Інші ж вказали, що вибухи були чутні в стороні Пісок.

Місцевий блогер, який пише під ніком Donetchanyn додав, що вибухи були чутні і в Авдіївці.

Згідно з даними пресслужби ООС, станом на 17:00 окупанти порушили режим припинення вогню три рази.

Біля населеного пункту Опитне позиції ЗСУ були обстріляні зі 120-мм мінометів, а біля Павлополя і Широкіно російські найманці відкривали вогонь з гранатометів і кулеметів.

Крім того, в Луганській області був помічений ворожий БПЛА, який перетнув лінію розмежування.

Відзначається, що втрат серед військовослужбовців не зафіксовано.

Як повідомлялося раніше, в Чехії чоловіка, який воював в рядах бойовиків т.зв. "ДНР" засудили до 20 років позбавлення волі.

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