На Донбасі за вихідні загинули вже троє військовослужбовців ЗСУ
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Ще один український захисник загинув на Донбасі.
На лінії фронту спостерігається помітне збільшення числа обстрілів з боку окупантів. Так у неділю, 12 вересня, на Донбасі загинув вже третій за вихідні український військовослужбовець.
Про це інформує пресслужба ООС у зведенні станом на 17:00.
У повідомленні зазначено, що противник за день тричі порушував режим припинення вогню, обстрілявши українських захисників біля Нью-Йорка, Невельського і Верхньоторецька зі стрілецької зброї, гранатометів і ПТРК.
В результаті обстрілу, один з українських захисників отримав смертельне поранення.
Відзначається, що військовослужбовці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Про дії окупантів було оповіщено ОБСЄ.
Як повідомлялося раніше, за добу суботи через обстріл з боку російських найманців загинуло двоє українських військовослужбовців, ще десять отримали поранення і травми. Стан трьох з них оцінюється, як середньої тяжкості.
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