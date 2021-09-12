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На Донбасі за вихідні загинули вже троє військовослужбовців ЗСУ

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Ілюстративне фото Новина оновлена 12 вересня 2021, 18:14
Ілюстративне фото

Ще один український захисник загинув на Донбасі.

На лінії фронту спостерігається помітне збільшення числа обстрілів з боку окупантів. Так у неділю, 12 вересня, на Донбасі загинув вже третій за вихідні український військовослужбовець.

Про це інформує пресслужба ООС у зведенні станом на 17:00.

У повідомленні зазначено, що противник за день тричі порушував режим припинення вогню, обстрілявши українських захисників біля Нью-Йорка, Невельського і Верхньоторецька зі стрілецької зброї, гранатометів і ПТРК.

В результаті обстрілу, один з українських захисників отримав смертельне поранення.

Відзначається, що військовослужбовці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Про дії окупантів було оповіщено ОБСЄ.

Як повідомлялося раніше, за добу суботи через обстріл з боку російських найманців загинуло двоє українських військовослужбовців, ще десять отримали поранення і травми. Стан трьох з них оцінюється, як середньої тяжкості.

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