Укр

На Донбассе за выходные погибли уже трое военнослужащих ВСУ

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
44
Иллюстративное фото Новость обновлена 12 сентября 2021, 18:14
Иллюстративное фото

Еще один украинский защитник погиб на Донбассе.

На линии фронта наблюдается заметное увеличение числа обстрелов со стороны оккупантов. Так в воскресенье, 12 сентября, на Донбассе погиб уже третий за выходные украинский военнослужащий.

Об этом информирует пресс-служба ООС в сводке по состоянию на 17:00.

В сообщении указано, что противник за день трижды нарушал режим прекращения огня, обстреляв украинских защитников возле Нью-Йорка, Невельского и Верхнеторецкого из стрелкового оружия, гранатометов и ПТРК.

В результате обстрелов, один из украинских защитников получил смертельное ранение.

Отмечается, что военнослужащие ВСУ открывали огонь в ответ.

О действиях оккупантов было оповещено ОБСЕ.

Как сообщалось ранее, за сутки субботы из-за обстрелов со стороны российских наемников погибло двое украинских военнослужащих, еще десять получили ранения и травмы. Состояние троих из них оценивается, как средней тяжести.

Украина-Россия
Украина
Российско-украинская война: что стоит за последними обострениями и заявлениями
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Украина-Россия
Российско-украинская война: что стоит за последними обострениями и заявлениями
Дата публикации
Категория
Судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец
Под Киевом нашли труп судьи Печерского райсуда Писанца: первые подробности
Дата публикации
Категория
Украина хочет провести Олимпийские игры
Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр: что ответили в МОК
Дата публикации
Категория
Генеральный директор «Украинской бронетехники» Владислав Бельбас
"По уровню применения инноваций конфликт на Донбассе многократно превышает Сирию или Ирак", - Владислав Бельбас, гендиректор КПП "Украинская бронетехника"
Дата публикации
Категория
Олег Верняев
"Сюсюканья не будет": гимнаст Верняев угрожает сменить гражданство