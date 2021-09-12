На Донбассе за выходные погибли уже трое военнослужащих ВСУ
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Еще один украинский защитник погиб на Донбассе.
На линии фронта наблюдается заметное увеличение числа обстрелов со стороны оккупантов. Так в воскресенье, 12 сентября, на Донбассе погиб уже третий за выходные украинский военнослужащий.
Об этом информирует пресс-служба ООС в сводке по состоянию на 17:00.
В сообщении указано, что противник за день трижды нарушал режим прекращения огня, обстреляв украинских защитников возле Нью-Йорка, Невельского и Верхнеторецкого из стрелкового оружия, гранатометов и ПТРК.
В результате обстрелов, один из украинских защитников получил смертельное ранение.
Отмечается, что военнослужащие ВСУ открывали огонь в ответ.
О действиях оккупантов было оповещено ОБСЕ.
Как сообщалось ранее, за сутки субботы из-за обстрелов со стороны российских наемников погибло двое украинских военнослужащих, еще десять получили ранения и травмы. Состояние троих из них оценивается, как средней тяжести.
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