Британия отказалась помогать Украине военными в случае вторжения РФ и нашла оправдание

Это связано с тем, что Украина не является членом НАТО

На фоне угрозы полномасштабного вторжения России на территорию Украины и стягивания российских войск к границам Великобритания заявила, что помощи от британских военных в случае эскалации конфликта ждать не стоит.

Как сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес, это связано с тем, что Украина не является членом Североатлантического Альянса, именно поэтому размещение британских войск в Украине в качестве защиты от РФ является маловероятным.

Уоллес подчеркнул, что украинские власти в курсе того, что Лондон не собирается помогать Украине военными, однако Британия может помочь нашей стране в "наращивании потенциала".

Кроме того, Британия планирует придерживаться экономических санкций, а одной из мер видит отключение России от международной платежной сети SWIFT.

Напомним, что наблюдатели продолжают фиксировать прибытие все новых партий боевой техники в соседние с Украиной и Беларусью Брянскую и Курскую области. Хотя в Кремле заявляют, что никакого вторжения Россия не планирует.

На фоне этого в украинском МИД заявили, что Западу пора конкретизировать санкции за нападение России, а не "просто бла-бла-бла".