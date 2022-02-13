Военно-политический обозреватель Александр Коваленко (блогер "Злой Одессит") о ресурсах Украины на случай войны с Россией

В последние дни панические заявления и разного рода планы вторжения в Украину и "падение" Киева за считанные часы принимают все более параноидальный и шизофренический характер. А паранойя и шизофрения это люто-токсичная смесь, напрочь лишающая здравомыслия. А именно в такие напряжённые времена именно здравомыслие и хладнокровие нужны как никогда.

Что же, добавлю щепотку критического мышления в эту пульсирующую нервозностью реальность.

Итак, вчера я наблюдал за тем, что в открытых источниках всё больше стало появляться видео с зафиксированной передислокацией российских ударных вертолётов ближе к границе с Украиной. Причём видео с вертолётами количественно стали вытеснять видео с танками на ж/д составах и колонны бронетехники на дорогах общего пользования.

Вместе с тем в информационном пространстве всё чаще упоминается сценарий ковровых бомбардировок Украины в течение 48 часов российской авиацией.

Что же, звучит и выглядит это всё жутко страшно, но всё же, стоит ли паниковать? Ведь и вправду, Россия является одной из тех стран, у которых самые многочисленные воздушные силы. А для этого следует понимать, если Россия и задействует свои ВКС против Украины, есть ли нам чем обороняться от угрозы с воздуха?

Возможно, для кого-то это будет секрет, но ПВО Украины одна из наиболее боеспособных в Европе. И это отнюдь не преувеличение для успокоения.

На сегодня воздушное пространство Украины прикрывают 25 дивизионов ЗРК С-300П, около 5 дивизиона ЗРК С-300В, не менее 9 дивизионов ЗРК С-300ПТ и до 10 дивизионов ЗРК Бук-М1.

Для понимания, один дивизион ЗРК С-300П это 12 пусковых установок, дивизион ЗРК С-300В это 24 ПУ, дивизион ЗРК Бук это 6 СОУ.

Также известно о том, что с хранения на протяжении последних нескольких лет выводились ЗРК С-300, ЗРК Бук, ЗРС С-200 и ЗРК С-125. Насколько успешно и в каком состоянии они на сегодняшний день, ничего конкретного сказать не могу. Но, главное то, что тот потенциал ПВО, который имеется, по отражению ударов высотной авиации уже должен заставить задуматься того, кто намерен её применить против Украины.

Но, идём дальше.

То о чём я писал выше — это ПВО большого радиуса действия и применять его по, например, ударным вертолётам или БПЛА, мягко говоря, не целесообразно. А вот, что будет работать по разного рода Ми-28, Ка-52 и банально Ми-24 и Ми-8, так это ПЗРК и ЗРК малого и среднего радиуса действия.

Согласно открытым источникам на вооружении ВСУ имеется не менее 100 единиц ЗРК "Оса", около 150 ЗРК "Стрела-10", около 90 ЗРПК "Тунгуска" и около 30 ЗСУ-23–4 "Шилка". Так же, известно о наличие 600 ПЗРК "Игла". Про наличие и количество ПЗРК "Stinger" и "Piorun" говорить не стану, точных данных по этому вопросу нет.

Кроме того, известно о наличии на хранении более 20 ЗРК "Тор", около 100 ЗСУ-23-4 "Шилка", нескольких сотен ПЗРК "Стрела-2" и "Стрела-3" и ряда другого вооружения. Степень их готовности неизвестна.

Собственно из этого соотношения можно сделать весьма недвусмысленный вывод — российских птичек, в случае вторжения в украинское воздушное пространство, будет ожидать неминуемый и довольно массовый падёж.

Но всё же, не всё так радужно. Ведь именно на подавление ПВО дальнего радиуса действия может быть и скорее всего будут направлены усилия российских оккупантов. А подавление может заключаться не только в использовании РЭБ, но и посредством огневого поражения, для чего могут быть использованы средства, позволяющие не пересекать границу с Украиной, в частности оперативно тактические ракетные комплексы, либо крылатые ракеты морского и воздушного базирования.

С другой стороны, задействование подобного рода вооружений с территории России будет предшествовать как актовому вторжению, а, следовательно, сама сухопутная операция уже не станет неожиданностью.

Если Украине удастся сохранить свою ПВО дальнего радиуса поражения в боеспособном состоянии и избежать её подавления, российской авиации в нашем воздушном пространстве места не будет. А без преимущества в воздухе говорить об успешной сухопутной операции российских оккупантов в нынешних условиях не приходится.

В целом, ещё раз отмечу, что по ряду показателей Россия в настоящее время, несмотря на стягивание и увеличение военного контингента у границ с Украиной, не обладает достаточным потенциалом для успешного вторжения. И, поверьте, это прекрасно осознают и в Кремле. И если человеческие жизни для российского руководства, согласно исторически сложившейся традиции, ничего не значат, то вот немногочисленную боеспособную технику, которую они по крупицам восстанавливали последние два десятилетия, гробить в заведомо проигрышной авантюре они уж точно не станут.

А потому не поддаёмся панике и верим в ВСУ.