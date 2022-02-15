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Зеленський має покарати зрадників, які втекли зараз із України - Айдер Муждабаєв

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Айдер Муждабаєв Айдер Муждабаєв
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Держслужбовців і політиків потрібно піддати санкціям
Держслужбовців і політиків потрібно піддати санкціям

Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфу" висловився про тих, хто залишив Україну на тлі ризику вторгнення Росії та запропонував заходи щодо наслідків.

Президент України Володимир Зеленський увечері 14 лютого виступив зі зверненням до нації. Воно було присвячене загрозі можливого вторгнення Росії. Серед іншого, він заявив, що 16 лютого, на яке деякі ЗМІ "призначили" вторгнення, стане Днем єднання. А тих, хто на тлі чуток про можливе вторгнення покинув Україну, закликав протягом 24 години повернутися. Щоправда, не уточнив, що буде, якщо вони не повернуться.

Це було досить сильне звернення президента. І добре, що він відкрито натякнув на Коломойського та його літаки. Прізвища не назвав, але це й так зрозуміло. Втім, сказане здавалося не одного Коломойського.

Загалом я б порадив Зеленському окрім указу про "День єднання" ухвалити закон про громадянську люстрацію. Про те, що всі держслужбовці, нардепи, мери, політики і так далі, які зараз втекли з України через страх російського вторгнення, були люстровані. Їм слід заборонити обіймати посади, балотуватися і так далі. Тому що їхня втеча в такий час – це, по суті, зрада.

І на майно цих втікачів, які ще й гроші виводять із України, треба накласти фінансові санкції. А деякі підприємства я б навіть націоналізував за допомогою того ж закону про громадянську люстрацію. На мою думку, це можна якось сформулювати на законодавчому рівні.

Якби Зеленський прийняв таке рішення – це був би потужний хід.

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Теги:
#Україна #Вторгнення #Втеча #люстрація
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