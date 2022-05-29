Связи с Фуксом, бизнес с Хомутынником, и миллионы на тендерах тестя: что удалось найти в биографии Игоря Абрамовича

Одному из самых непубличных нардепов от ОПЗЖ есть что скрывать, прежде всего тех, кто помог ему стать одним из самых богатых нардепов

12 мая в Верховной Раде Украины официально прекратила свое существование депутатская фракция "Объединенная платформа – За жизнь". Однако сами ее экс-члены остались народными депутатами и многие сразу же сформировали отдельную депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир" во главе с экс-главой фракции ОПЗЖ Юрием Бойко.

Другая часть распавшегося ОПЗЖ сформировала группу "Возрождение Украины" в состав которой вошли люди скандального киевского застройщика Вадима Столара и харьковского бизнесмена Игоря Абрамовича. Последний уже обозначил цель формирования новой группы как содействие восстановлению страны.

"Телеграф" изучил биографию "лица" нового депутатского объединения Верховной Рады Игоря Абрамовича и нашел там интересные моменты.

Семья профессоров и бизнесменов

Родился политик 24 августа 1984 года в Харькове в достаточно известной местной семье – его дед Илья Абрамович был кандидатом технических наук, профессором, специализировался на проблемах водоснабжения городов.

Отец будущего нардепа Александр Абрамович еще в 1995 году занялся бизнесом, учредив ООО "Фаис". Все это позволило Игорю Абрамовичу с детства иметь мощную опору, правда в официальной биографии политика об этом особо не говорится, поскольку нардеп очевидно стремится создать себе образ человека, который "сделал себя сам".

Надо сказать, что уже в возрасте 20 лет Игорь Абрамович получил зарубежное образование в Лондонской школе "St.Andrew's Cambridge and London School". Однако не остановился на этом и с 2007 по 2017 года получил 4 высших образования уже в Украине.

С 2007 по 2012 годы Игорь Абрамович работает в некоем строительном холдинге, правда официальная биография не указывает в каком именно. Лишь с 2012 года в биографии появляется первое известное место работы в лице ПАО "Концерн АВЭК и Ко", пока в 2015 году он не учреждает ООО "Укргазинвест", занявшуюся газовым бизнесом.

В политику Игорь Абрамович впервые, если верить СМИ, пришел еще в далеком 2006 году, став депутатом Октябрьского райсовета Харькова, а уже в 2007 году получил должность помощника народного депутата Александра Фельдмана (к слову, тоже харьковчанина). Кстати, именно последнему принадлежит ПАО "Концерн АВЭК и Ко" в котором позднее работал Абрамович.

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Наконец, в 2019 году Игорь Абрамович стал народным депутатом Украины пройдя по спискам "Оппозиционной платформы – За жизнь". В парламенте занимал достаточно активную позицию, став за год автором и соавтором около 100 законопроектов, 8 из которых приняли. правда с выполнением обещаний избирателям дела у нардепа выглядят удручающе. По данным "Слово и дело" из 71 обещания политик пока не выполнил ни одного, правда 58 из них в стадии выполнения.

Любопытно, что самого Абрамовича называли независимым от мнения фракции ОПЗЖ, во всяком случае в 65,7% случаев он голосовал не так как вся фракция.

Дружба с мэром, нардепами и бизнесменами, тесть на сотни миллионов – секрет успеха Игоря Абрамовича

Как показывает изучение непубличной части биографии Игоря Абрамовича, секрет его успеха достаточно прост – связи с нужными людьми, устанавливаемые обычно посредством родственных связей.

Первым "крестным" отцом будущего политика несомненно можно назвать известнейшего харьковчанина Александра Фельдмана, у которого в 2012-2015 годах трудился Абрамович, на деле же их сотрудничество началось еще в 2007 году. По данным СМИ именно в этом году Игорь Абрамович, как и его отец Александр, стал помощником на тот момент народного депутата Александра Фельдмана.

Не исключено, что в 2007-2012 годах будущий политик трудился в строительном холдинге именно Фельдмана, занимавшегося в том числе и строительством. Вероятно, он же стал первым проводником и учителем Игоря Абрамовича в политической сфере, ведь Фельдман был народным депутатом 6 созывов.

Александр Фельдман

При этом родной отец Игоря Абрамовича может "похвастаться" неудачной попыткой стать депутатом Харьковского облсовета в 2015 году от партии "Наш край".

А вот в газовый бизнес Игорь Абрамович мог попасть благодаря другому харьковскому бизнесмену, до 2017 года гражданину рф — Павлу Фуксу. Именно его называли владельцем ООО "ДВ нефтегазодобывающая компания", акционером и президентом которой в 2015-2016 годах был Абрамович.

И именно будущего нардепа "Экономическая правда" называла "человеком Фукса", который занимался выдачей спецразрешений на газодобычу через Госгеонедра в 2017-2018 годах.

Человеком, который "вывел" Абрамовича на Фукса издание считало депутата харьковского горсовета Семена Сироту – тестя будущего нардепа, на дочери которого — Марине и женился Игорь Абрамович.

Семен Сирота надо сказать человек для Харькова тоже далеко не последний – член фракции "Доверяй делам" покойного мэра Харькова Игоря Кернеса, экс-заместитель нынешнего градоначальника Игоря Терехова. Назначение Сироты в 2020 году даже вызвало мини-скандал.

Один из депутатов горсовета Игорь Черняк напомнил, что Сирота является фигурантом уголовного производства о хищении 5 млн грн при покупке 5 авто для КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие".

Однако Сирота все-таки стал заммэра по вопросам ЖКХ и покинул этот пост в октябре 2021 года после операции на сердце.

К тому времени СМИ и местные активисты подозревали Семена Сироту в "помощи" при освоении 600 миллионов гривен на тендерах мэрии близким к депутату фирмам.

Прекрасные отношения у Игоря Абрамовича и с нынешним мэром Игорем Тереховым — именно его мэр называет человеком, который из представителей харьковского бизнеса больше всего помогает городу.

Не стоит забывать и бизнес-партнера Игоря Абрамовича по ООО "Укргазинвест" нардепа Виталия Хомутынника, которому принадлежит 50% фирмы.

Состояние и бегство из Украины накануне войны

Среди нардепов нынешнего созыва ВР Игорь Абрамович является одним из самых богатых заняв 21-е место в рейтинге "Общественного телевидения" в 2020 году. Его состояние тогда составило 106 млн грн. в том числе 88 миллионов гривен наличных. И это не считая 13 квартир, коллекций швейцарских часов и солидного автопарка.

Правда, как писали СМИ, в декларации Игоря Абрамовича все было не так гладко – здесь и занятые некоему лицу более 13 миллионов гривен, и более 40 миллионов возвратной финансовой помощи, которую ему вернула ООО "Интер Энерджи групп", принадлежащая отцу нардепа Александру.

А буквально накануне российской агрессии Игорь Абрамович оказался фигурантом скандала, якобы заказав чартерный рейс на 50 пассажиров для своих однопартийцев и членов их семей.

Правда сам Абрамович уже на следующий день, 15 февраля, в кулуарах ВР эту информацию опроверг, подтвердив, впрочем, что 14 февраля был заграницей.

Однако уже в мае СМИ сообщили, что нардеп в апреле прятался во Франции, его авто видели недалеко от Ниццы на Лазурном берегу.

В этом смысле Игорь Абрамович далеко не одинок, в середине мая Украину покинул другой нардеп от бывшей ОПЗЖ Нестор Шуфрич, правда 23 мая вернулся обратно, а вот пятого президента Петра Порошенко заграницу не выпустили ни 27, ни 28 мая.