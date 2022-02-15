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Новак Джокович готовий відмовитися від трофеїв Великого шолома: у чому причина

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Новак Джокович не заперечує бажання брати участь у турнірах
Новак Джокович не заперечує бажання брати участь у турнірах

Тенісист займає певну позицію щодо вакцинації від коронавірусу.

Сербський тенісист і перша ракетка світу Новак Джокович, який вже пропустив Australian Open, готовий пожертвувати трофеями тенісних першостей, але не робитиме щеплення від коронавірусу.

Про свою позицію він розповів в інтерв’ю ВВС.

Зазначимо, що повна версія розмови ще не доступна у записі, але на сайті опубліковано витримки з його слів. Як повідомляється, Джокович заявив, що готовий пожертвувати участю в Вімблдоні (27 червня – 10 липня) та Ролан Гарросі (22 травня – 5 червня).

При цьому тенісист не хоче, щоб його асоціювали з антивакцинаторським рухом, але вважає, що людина сама має право вибирати — робити їй щеплення чи ні. При цьому відомо, що в дитинстві робили щеплення.

За інформацією ВВС, попередні дані вказують, що він може зіграти на полях Вімблдона та Відкритого чемпіонату Франції, але питання Чемпіонату США наприкінці літа залишається відкритим.

В інтерв’ю Джокович наголосив, що сподівається на зміну вимог вакцинації на турнірах. При цьому підтвердив готовність відмовитися від шансу стати найкращим тенісистом світу, згідно зі статистикою. Він вважає, що принципи важливіші за титул і хоче бути в гармонії зі своїм тілом.

При цьому спортсмен "тримає думки відкритими" щодо вакцинації у майбутньому.

Топ-ракетка у чоловічому тенісі зіштовхнувся з проблемами на турнірі в Австралії. За його словами, Джокович отримав медвідвід від щеплення від коронавірусу через раніше перенесений ковід, але його візу анулювали, а його самого — депортували. Сам Джокович назвав причиною цього не помилку у візовій декларації, а рішення міністра імміграції.

Також "Телеграф" стежить за медальним заліком на зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Теги:
#Спорт #Теніс #Новак Джокович #Вакцинація
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