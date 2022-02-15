Український біатлоніст зробив благородний вчинок на Олімпіаді у Пекіні

Українець показав справжній олімпійський дух.

Українські спортсмени поки не потрапляли на п’єдестал на Олімпійських іграх у Пекіні, але найближчими до подіуму були наші біатлоністи. Українець Дмитро Підручний не зумів потрапити у медалі в особистих перегонах, проте запам’ятався шляхетним вчинком на трасі.

Про це у коментарі для suspilne розповів головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

ОЛІМПІАДА-2022: МЕДАЛЬНИЙ ЗАЛІК

Санітра повідав, що Підручний під час гонки переслідування, в якій українець посів 13 місце, випадково зламав палицю німцю Йоханнесу Кюну. Відразу після інциденту Дмитро віддав свою палицю супернику і близько 300 метрів долав дистанцію без повноцінного інвентарю. Санітра пізніше прийшов до німців, щоб перепросити, проте ті зазначили, що Підручний вчинив гідно в ситуації, що склалася. Кюн, до речі, фінішував 12-м.

"Підручний боровся з німцем на колі, – розповів Санітра. – Мені дуже сподобалася реакція Дмитра, який зламав палицю Кюну, але жодної секунди не думав і дав йому свою. Підручний біг потім десь 200-300 метрів з однією палицею. Я був у німецькій команді, щоб вибачитися, але вони сказали, що це був дуже гарний жест "fair play". Вони дуже поважають Дмитра ", — розповів Санітра.

Додамо, що наступного дня чоловіча збірна України невдало виступила у естафеті. Українці посіли 9-е місце, а перегони запам’яталися неймовірною розв’язкою на останньому вогневому рубежі.

15 лютого на ОІ-2022 проходить 11 медальний день.