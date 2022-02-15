Украинский биатлонист сделал благородный поступок на Олимпиаде в Пекине

Украинец показал настоящий олимпийский дух.

Украинские спортсмены пока не попадали на пьедестал на Олимпийских играх в Пекине, но ближе всех к подиуму были наши биатлонисты. Украинец Дмитрий Пидручный не сумел попасть в медали в личной гонке, однако запомнился благородным поступком на трассе.

Об этом в комментарии для suspilne рассказал главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Санитра поведал, что Пидручный по время гонки преследования, в которой украинец занял 13-е место, случайно сломал палку немцу Йоханнесу Кюну. Сразу же после инцидента Дмитрий отдал свою палку сопернику и около 300 метров преодолевал дистанцию без полноценного инвентаря. Санитра позже пришел к немцам, чтобы извиниться, однако те отметили, что Пидручный поступил достойно в сложившейся ситуации. Кюн, к слову, финишировал 12-м.

"Пидручный боролся с немцем на круге. Мне очень понравилась реакция Дмитрия, который сломал палку Кюну, но ни секунды не думал и дал ему свою. Он бежал потом где-то 200-300 метров с одной палкой. Я был в немецкой команде, чтобы принести извинения, но они сказали, что это был очень хороший жест фэйр-плэй. Они очень уважают Дмитрия", — рассказал Санитра.

Добавим, что на следующий день сборная Украины неудачно выступила в мужской эстафете. Украинцы заняли 9-е место, а гонка запомнилась невероятной развязкой на последнем огневом рубеже.

15 февраля на ОИ-2022 проходит 11 медальный день.